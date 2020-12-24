Bebeklerde Uyku Problemi Nasıl Çözülür? Uykuya Dalamama Ve Uyku Bozukluğu İçin Öneriler

Bebeklerde uyku problemi hem sağlıklı büyümelerini etkiler hem de yaş aralıklarına göre uyku probleminin çözülmesini sağlar. Bebeklerin yaşları ilerledikçe uyku süreleri de azalır.

Bebeklerde Uyku Problemi Nasıl Çözülür?

Bebeklerde uyku düzeni yaşları ilerledikçe azalır. Yeni doğan bir bebek günde 15 saat kadar uyuyabilir. Bebekler büyüdükçe uyku süreleri azalırken uykuya dalma da güçleşir. İyi bir gece uykusu bebeğin gün boyu öğrendiklerini pekiştirmesini, enerji depolamasını sağlar. Bebekler iyi bir uykunun ardından zinde ve öğrenmeye açık olarak uyanırlar.

Bebeklerde uyku problemi yaşandığı takdirde bunun kısa bir süre içinde düzenlenmesi gerekir. Özellikle bebeklerde uyku problemi oluştuğu takdirde mutlaka belli başlı önlemler alınmalıdır. Bebeğin gece uyuduğu oda iyice karartılmalı. Geceleri bebeğin yanındayken sessiz ve yavaş hareketler yapılmalı. Gece bebeğin dikkatini dağıtacak oyuncaklar da odasından kaldırılmalı

Uykuya Dalamama ve Uyku Bozukluğu İçin Öneriler

Bebeklerin sağlıklı bir uyku alışkanlığı kazanmaları için yeni doğdukları andan itibaren belirli bir saatte bebeklerin uyutulmaları gerekiyor. Bebeklerin uykuya dalması belli rutinler oluşturulmalıdır. Bebeğe öncelikle ılık bir banyo yaptırılmalı.

Uykuya dalmadan önce bebeklere badem, papatya ve ya lavanta yağı ile masaj yapmak gerekir. Bu şekilde rahatlayan bebeklere kitap ve masal da okunabilir. Bazı bebekler ise hafif bir müzik ile uykuya dalabilirler. Bebeklerin uykuya dalması için doğru bir şekilde beslenmesi ve doyması gerekir. Bebeklerin odası uykuya dalmadan önce odasının iyice karanlık olduğundan emin olunmalıdır.

Bebeklerin Sağlıklı Bir Uykuya Dalması İçin Yapılması Gerekenler

Bebeklerin sağlıklı bir şekilde uyuyabilmeleri için odaları olabildiğinde karanlık olmalı. Ayrıca bebeklerin yanındayken sessiz ve yavaş bir şekilde hareket edilmeli. Bebekler için çok gerekli olmadıkça alt bezleri değiştirilmemeli.

Bebekler uyudukları andan itibaren asla beslenmemeliler. Bunun yanı sıra bebeğe uykuyu anımsatacak bir bebek ve ya battaniye alınabilir. Bebeği uyutmak için de "pış pış pış" gibi kelimeler bir kaç gün boyunca tekrarlanmalıdır. Çünkü bu sayede bebek de yatağına alışmış olur. Böylece bebekler uyku düzenine de rahat bir şekilde alışırlar.

Bebek Ne Zaman Uyutulmalı?

Bebeklerin uyku zamanı farklılık gösterse de belli bir düzene oturtulmalıdır. Bu uyku düzeni biyolojik ritme göre düzenlenmeli. Bebek akşam erken vakitte uyutulmalıdır. Çünkü bebek yorgun düşerse uyuyamaz.