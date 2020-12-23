Bebeklerde Yastık Kullanılmalı Mı? Yastık Kullanımına Ne Zaman Başlanılmalıdır?

Bebeğinizde yastık kullanma konusu birçok ailenin aklını karıştırmaktadır. Bir yandan omuriliğinin düşünülmesi bir yandan da kusmalardan endişe edilmesi sebebi ile ebeveynlerin bu konuda akılları sürekli olarak karışmaktadır.



Bebeklerde Yastık Kullanılmalı mı?



Bebek yastıkları sahip oldukları görünüşler sebebi ile çok çekici görülebilmektedir. Ancak özellikle yeni doğan bebeklerde yastık kullanımı riskli olarak görülmektedir. Bazı kaynaklar bebeklerin ilk 2 yılında, bazı kaynaklarsa bebeklerin ilk 1 yılında yastık kullanımını önermemektedir. Bunun sebebi ise bebeklerde yastık kullanımının boğulmalara sebep olmasıdır.



Bebeklerin boyun uzunlukları çok kısa olduğu için yastığa pek ihtiyaç duymamaktadırlar. Bu sebeple kullanılmaya başlandığında ince bir yastığın tercih edilmesi gerekmektedir. Yastık kullanımının önerilmemesinin bir diğer sebebi ise, yastıkların bebeklerin kas ve omurilik gelişimlerini olumsuz yönde etkilemesi olmaktadır.



Diğer bir yandan bebekler 1 yaşına gelinceye kadar orta sertlikte ve düz bir zeminde yatmaları gerekmektedir. Yumuşak bir yerde ve çevresinde peluş oyuncaklar ile yatması ani bebek ölümlerine sebep olabilmektedir. Hatta ani bebek ölümlerinin en büyük sebebi olarak bunlar kabul edilmektedir.



Bunların dışında bazı bebekler iççin özellikle yastık önerilmektedir. Ancak bu bebekler; bebek reflüsü, nörolojik hastalıklar sebebiyle fazla salgılanan tükürüğe sahip olanlar ve beslenme sonrasında uykuya dalanlar olmaktadır. Bu bebeklerde de yine yastık kullanımı yerine yatağın başının hafifçe yükseltilmesi gerekmektedir.



Yastık Kullanılmaya Ne Zaman Başlanılmalıdır?



Bebekler yastık kullanmaya en erken 1 yaşında iken başlanması önerilmektedir. Bu sürenin 2 yaşa kadar uzatılması da önemli olmaktadır. Bebek için seçilecek yastığın bebeğin boyun uzunluğu ile orantılı olması gerekmektedir. Bu sebeple kullanılacak yastığın mümkün olduğu kadar alçak olması önemlidir.



Yastık Seçimi Nasıl Olmalıdır?



Eğer bebeğiniz yastık kullanma dönemine geldi ise o zaman artık seçimi konusunda dikkatli davranılması gerekmektedir. Çünkü bebekler günlerinin büyük bir kısmını uykuda geçirmektedirler ve gelişimleri için bu son derece önemli olmaktadır. Bebekler için yastık seçerken dikkat edilmesi gerekenler ise;

Bebeğin boynunun uzunluğu ile orantılı olması,

Antialerjik özelliğe sahip olması,

Yıkanabilir olması,

Organik malzemelerden üretilmiş olması,

Bebeğin yastıkta konforlu olması,

Yastığın bebeğin omuriliğini desteklemesi olmaktadır.