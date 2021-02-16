Bebeklerde yastık kullanma hakkında bilgiler

Aslında 2 yaşına kadar bebeğinizi yastığa hiç ihtiyacı yoktur. Bunun nedeni bebeklerin boyun uzunluğunun yetişkinlere göre kısa olmasıdır. Bu yüzden anatomik olarak yastıksız yatmaları çok daha rahat ve sağlıklıdır.

Üstelik 2 yaşından önce yastıkla yatması tehlikeli olabilir. Başı yastığın içine gömülebilir ve boğulma tehlikesi yaşayabilir.

2 yaşından sonra da aslında hemen yastık kullanmaya başlamanız gerekmez ama kullanmanızda bir tehlike yoktur. Yalnızca yastık tercih ederken ince bir yastık tercih etmenizde fayda vardır.

Üstelik yastığın kuş tüyü gibi yumuşak olmaması gerekir. Çünkü yumuşak olduğu için bebeğinizin kafası içine gömülebilir. Ayrıca alerji tehlikesi de olabilir.