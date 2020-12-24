Bebeklerin İlk Dişi Ne Zaman, Kaç Aylıkken Çıkar? İlk Diş Üstten Mi Çıkar?

Bebeklerde diş çıkarma durumu çoğu zaman anne babalar için zorlu geçen bir süreç olmaktadır. Birincil dişler ve ya süt dişleri, doğum sırasında çene yapısı içinde var olan ve de genel olarak 6. ay ya da 1. yaş aralığında çıkma eğilimine başlayan dişlerdir.



Bebeklerde Diş Çıkarma Belirtileri



Bebeklerde genel olarak diş çıkarma belirtisi, anne ve ya babalar tarafından merak edilen konulardandır. 3. aydan itibaren de görülen ağız davranışları ile beraber karıştırıldığından belirtileri hakkında da bilgi sahibi olunmasında çok fayda vardır. Bebekten bebeğe bile değişebilse de yaygın görülen bebeklerde diş çıkarma belirtileri şu şekildedir:

Huysuzluk,

Uyku problemleri,

İştahsızlık,

Kabızlık veya ishal,

Tükürük akıntısında artış,

Kulaklarda ağrı veya kaşıntı,

Ağız etrafında döküntüler ve de

Kilo alımının yavaşlaması veya kilo kaybı şeklindedir.



Bebeklerin İlk Dişi Ne Zaman, Kaç Aylıkken Çıkar?



Bebeklerde genelde diş çıkarma dönemleri şu şekildedir.

Üst ön dişler, 6-8 aylık iken patlar ve de 6-7 yaşta dökülmektedir.

Üst yan dişler, 9-11 aylık iken patlar ve de 7-8 yaşta dökülmektedir.

Üst köpek dişler, 16-20 aylık iken patlar ve de 10-12 yaşta dökülmektedir.

Üst küçük azılar, 12-16 aylık iken patlar ve de 9-11 yaşta dökülmektedir.

Üst büyük azılar, 20-30 aylık iken patlar ve de 10-12 yaşta dökülmektedir.

Alt ön dişleri, 5-7 aylık iken patlar ve de 6-7 yaşta dökülmektedir.

Alt yan dişler, 10-12 aylık iken patlar ve de 7-8 yaşta dökülmektedir.

Alt köpek dişleri, 16-20 aylık iken patlar ve de 9-12 yaşta dökülmektedir.

Alt küçük azılar, 12-16 aylık iken patlar ve de 9-11 yaşta dökülmektedir.

Alt büyük azılar, 20-30 aylık iken patlar ve de 10-12 yaşta dökülmektedir.



Bebeklerde İlk Diş Üstten mi Çıkar?



Tipik genel olarak bebeklerin büyük bir bölümünde ilk çıkan dişler genelde alt ön kesici dişler olmaktadır. Bunların ardından da diğer dişler yavaşça çıkmaya başlar ve de en son azı dişleri çıkmaktadır. Ortalamalara bakıldığı zaman kız bebeklerin erkek bebeklere göre oran ile biraz daha öncesinde erkenden diş çıkarmaya da başladığı sıklıkla görülür.