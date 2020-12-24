Beta Mikrobu Nedir, Neden Olur? Çocuklarda Beta Mikrobu Bulaşıcı Mıdır?

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından bademcik enfeksiyonuna yol açan virüse beta mikrobu denir. Boğaz enfeksiyonlarının yaklaşık birçoğu beta mikrobuna aittir. Mevsim geçişleri sırasında oldukça sık yaşanılan bir rahatsızlıktır.

Beta Mikrobu Nedir?

Halk arasında beta mikrobu olarak bilinen bakterinin ismi A Grubu Beta Hemolitik Skroktokok'tur. Çocukluk döneminde çok yaşanılan bir hastalıktır. Solunum yolu ile yayılan ve bulaşıcı olan bir hastalık olan beta mikrobu zamanında hızlı ve gerekli şekilde tedavi edilmez ise ciddi sorunlara yol açabilir.

Beta Mikrobu Neden Olur?

Beta mikrobu hava soluma ve damlacık yolu ile bulaşır. Beta mikrobu olan bir çocukla yakın temasta bulunma, öksürük ve salya ile bulaşır. Boğaz iltihabına yol açar. Beta mikrobu, daha çok kapalı ortamlarda hızlı bulaşması nedeni ile ortaya çıkar. Hastalık kolay bulaştığı için korunmak oldukça zordur.

Beta Mikrobu Belirtileri Nelerdir?

Yüksek ateş gözlenir.

Dilin üzerinde beyaz lekeler oluşur.

Şiddetli boğaz ağrısı yaşanır.

Bademciklerde şişlik ve beyaz görünümlü iltihap oluşur.

Boyunda şişlik görülür.

Dokunulduğu zaman lenf düğümleri ağrır.

Mide bulantısı ve kusmaya neden olur.

İştahsızlık durumu ortaya çıkar.

Ciltte kızarıklık ve döküntü olur.

Çocuklarda Beta Mikrobu Bulaşıcı mıdır?

Beta mikrobu çocuklar arasında oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Hava yolu ve damlacık yolu ile bulaşan bir hastalıktır. Bu nedenle beta mikrobunu taşıyan çocuk ile arada bir metreden daha fazla mesafe olmalıdır. Öksürük ve salya yolu ile bulaşma hızı oldukça fazladır.

Beta Mikrobu Nasıl Tedavi Edilir?

Belirtiler gözlemlendiği zaman doktora başvurulmalıdır. Boğaz kültürü yapılır. Beta mikrobunu önleyecek antibiyotikler kullanılır. Ağızdan ya da enjeksiyon şeklinde tedavi uygulanır. Tedavinin erken yapılması önemlidir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara yol açabilir.

Beta Mikrobundan Korunmanın Yolları

Hastalıktan korunmak için beta mikrobu olan kişiler ile temas etmemeli, mesafe korunmalıdır. Kapalı ortamlar ve ortak kullanım alanlarında oldukça dikkatli olunmalıdır. Hijyen kurallarına uygun temizlik yapılmalıdır. Yemekten önce ve sonra eller bol sabun ve su ile yıkanmalıdır. Öksürük ya da hapşırma sonrası eller yıkanmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketilmelidir.