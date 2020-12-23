Beyaz Gürültü Nedir? Beyaz Gürültü Makinası Bebekler İçin İşe Yarar Mı?

Günümüzde annelerin bebeklerini uyutmaları konusunda birçok deneme yanılma yolu ile uyguladıkları çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerin bazıları olumsuz sonuçlanırken bazıları da olumlu bir şekilde sonuçlanmaktadır. Bazı anneler bebeklerini ayaklarında sallarken bazıları müzik dinletmeyi tercih eder. Bu yöntemlerin dışında popüler olan etkili bir yöntem daha var! Beyaz gürültü.

Beyaz Gürültü Nedir?

Nasıl ki beyaz ışık tüm renkleri içerisinde barındırıyorsa, insan kulağının da algılayabileceği tüm seslerin birleşimine beyaz gürültü (white noise) adı verilir. Vantilatör, saç kurutma makinası, elektrik süpürgesi vb. makine sesleri ile okyanus, rüzgar, şelale gibi doğadan gelen sesler de bu özelliğe sahiptir.

Tüm seslerin birleşimi ile oluşan beyaz gürültü, bebeklerin kendilerini anne karnında gibi hissetmelerini ve bu sayede rahatça uyumalarını sağlamaktadır. Beyaz gürültü olarak adlandırılsa da aslında bir gürültü değildir. Bebeklerde olduğu kadar, hayvanlarda ve insanlarda da sakinleştirici bir etki oluşturmaktadır.

Beyaz Gürültü Makinası Bebekler İçin İşe Yarar mı?

Beyaz gürültü, bebeğin kendisini güvende hissetmesinde yardımcı olur ve bebek yapay olan bir güven faktörü ile sakinleşmeye başlar. Hatta bebeklerin gaz sancıları çekerken bile bu beyaz sesi duyduğu zaman bu gaz probleminin ortadan kalktığı gözlemlenmiştir. Fakat dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi ise, ebeveynlerin bebeklerini sakinleştirmek için kullanmış oldukları bu yöntemde bağımlılık yapma unsuru atlanmaktadır.

Beyaz gürültü bağımlılığı oluşan bebeklerde, ileriki yaşlarda ses olmadan uyuyamama, televizyon açıp uyumak gibi olumsuz özellikler oluşabilmektedir. Beyaz gürültü içeren ürünlerin kullanma kılavuzlarında, ürünün kullanımının bırakılması kısımlarında birden değil yavaş bir şekilde bırakılması tavsiye edilmektedir. Bu ibare beyaz gürültünün bağımlılık yaptığı konusunda bir kanıt niteliğindedir.

Beyaz Gürültünün Zararları

Beyaz gürültü yayan makinelerin bazıları, sesin döngü halinde tekrarlanmasını sağlamaktadır. Aralarda meydana gelen geçişleri bazı kulaklar hissedebilir ve bu döngü geçişlerini hisseden kişileri psikolojik anlamda rahatsız edebilmektedir.

Uzun bir zaman diliminde beyaz gürültüye maruz kalan kişilerde zihinsel gerilemeye yol açtığı bilinmektedir. Bilim adamların yaptıkları çalışmalarda fareler üzerinde yapılan deneylerde, fareler uzun süreler beyaz gürültüye maruz bırakılmış ve zeka geriliği yaşandığı ispatlanmıştır.

Ritmik seslerden hoşlanmayan ve bu tarz seslerden rahatsız olan kişilerde stres, yorgunluk ve yüksek tansiyona sebep olabilmektedir. Bu durum da olası kalp hastalıklarını ve uyku sorunlarını tetikleyebilmektedir.

En sık gözlemlenen etkisi ise, kişilerde meydana gelen işitme bozukluklarıdır. Uzun bir zaman diliminde beyaz gürültüye maruz kalan kişilerde işitme sorunlarının oluşmasına ve gerilemesine sebep olabilmektedir. Hatta ileriki zamanlarda kişi zamanla işitme yetisini tamamen kaybedebilmektedir.