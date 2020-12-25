Biberon Çürüğü Nedir, Nasıl Geçer? Bebeklerde Biberon Çürüğü Tedavisi

Çocuklarda olan biberon çürüğü problemleri buralara yerleşen mikroplar ve enfeksiyonlar nedeni ile meydana gelmektedir. Annenin vücudunda bulunan bu mikroplar doğumla birlikte bebeğin vücuduna aktarılır ve erken dönemde yapılan beslenme yanlışları sebebi ile biberon çürüğü problemleri ile sıklıkla karşılaşılmaktadır.



Biberon Çürüğü Nedir, Nasıl Geçer?



Bebekler genelde 6 aylık civarı ilk süt dişlerini çıkarırlar. Bu dişlerin çıkması ile de artık anne sütünden katı gıdaya geçişler başlar. Fakat bebekler yalnızca katı gıda değil süte de ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple de biberon ile süt içme alışkanlığı geliştirirler.



Bebekler özellikle gece uykuya daha rahat bir şekilde geçmeleri açısından uyumadan önce biberon ile süt içerler. Ebeveynler bazen bu sütün içine lezzetini arttırmak ya da besin değerinin arttığına inandıkları için bal, pekmez ya da şeker tarzında besin maddeleri ilave etmektedirler. Bu gibi durumlar uzun zaman devam ettiği için yeni oluşmuş dişlerde biberon çürüğü problemleri yaşanabilir.



Biberon çürüklerine bazı mikropların sebep olduğundan bahsetmiştik. Dişte oluşan bu çürükler sinirlere kadar gittiğinde diş etinde iltihaplanma problemleri olabilmektedir. Diş etinde meydana gelen bu ağrı problemleri çocuğun sağlıklı bir şekilde beslenmesini engellemektedir. Süt dişi geçici bir diştir. Bu dişte meydana gelen çürükler yayılarak sürekli dişin de problem yaşamasına neden olmaktadır.



Bebeklerde Biberon Çürüğü Tedavisi



Çocuklarda meydana gelen biberon çürükleri, küçük olmaları nedeni ile oldukça zordur. Ancak bu çürüklerin ilerlemesinin engellenmesi amacı ile bir çocuk diş doktoruna gidilmesi gerekmektedir. Tabi bu dönemde ebeveynlerin bilinçli olması da oldukça önemlidir.



Çocuklar genelde diş doktorlarından korkar. Ancak anne ve babanın kucağında ağrısız bir şekilde tedavi gören çocukların biberon çürüklerinden kurtulması sağlanabilmektedir. Eğer çocuğun ağzındaki çürükler çok fazlaysa ve çocuk huysuzluk yaptığı için tedavi sağlanamıyorsa o zaman genel anestezi altında tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir.



Bebeklerde Biberon Çürüğü Nasıl Engellenir?



Öncelikli olarak bunun önüne geçmek için ebeveynlere çok fazla görev düşmektedir.

Çocuk gece ağzında biberon ile uyumamalıdır.

Çocuk diş macunları ile çocuğun diş fırçalama alışkanlığı kazanması sağlanmalıdır.

Çocuk eğer biberon ile süt içiyorsa bunun arkasından su içmesine dikkat edilmelidir.

Karbonhidratlı besinler yerine daha çok sebze ağırlıklı bir beslenme şeklinin benimsenmesi gerekmektedir.

Çocuğun düzenli olarak senede en az bir kere çocuk diş doktoruna götürülmesi oldukça önemlidir.