Bilişsel Gelişim Nedir? Çocuklarda Gelişim Dönemleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Bilişsel gelişim, bebeğinizin görme, duyma, dokunma, tatma ve koku alma yeteneğinin gelişmesidir.

Yaşamın ilk on iki ayı harika bir öğrenme zamanıdır ve bir bebeğin bakıcılarla etkileşimleri bilişsel gelişimleri için çok önemlidir.

Bilişsel Gelişim Nedir?

Bilişsel gelişim, bebeğinizin görme, duyma, dokunma, tatma ve koku alma yeteneğinin gelişmesidir.

Bebeğiniz sürekli öğreniyor. Karnınızın içinde bile, çevresinde olup bitenleri hissedebiliyordu ve birkaç kez meydana gelen olayların anılarını saklıyordu. Çalışmalar, yeni doğanların annelerinin amniyotik sıvısını başka bir kişininkiyle ayırt edebildiğini göstermiştir. Ayrıca yeni doğanlar, annelerinin sesini başka bir kişinin sesine tercih ederler.

Bebekler anı yaşama eğilimindedir çünkü hafıza kapasiteleri sınırlıdır. Ayrıca dikkatlerini odaklayamazlar. Yeni doğan bebeklerin "anı" yaşadıkları için dikkati kolaylıkla dağılabilir. İlk yıldan sonra bebeğinizin hafıza kapasitesi artacaktır.

Çocuklarda Gelişim Dönemleri Nedir?

Bu etkinlikler, algılama, öğrenme, hafıza, dil ve düşünme gibi bilişsel süreçleri içerir. Bütün bunlar karmaşık görünse bile, çocuk doğumdan itibaren onu zorlayacak ve her zaman daha ileriye götürecek çok basit beceriler edinir. Çocuklarda gelişim dönemleri şöyledir:

0-6 Ay

Doğumdan itibaren bebek daha hızlı gelişir. 0 ile 6 ay arasında, bebek onu çevreleyen şeyle zaten ilgileniyor. Bilinen insanları ve nesneleri tanıyabilir, gündüz ve geceyi ayırt edebilir ve bir nesneyi alıp ağzına getirmek gibi çeşitli eylemleri koordine edebilir.

6-12 Ay

6 aydan itibaren, çocuk davranışında bir niyet göstermeye başlar ve sebep-sonuç ilişkisini anlamaya başlar. Guguklu oyunlarını çok sever ve yere düşürdüğü bir oyuncağı aramaya başlar, bir nesneyi bir kaba taklit ederek düşürür ve ayrıca herhangi bir kabın altına gizlenmiş bir nesneyi bulabilir. İşte bu yaşa uygun bazı aktiviteler.

1 Yıldan 2 Yıla

Bu dönemde çocuk nesnenin kalıcılığını kazanır, yani bir şeyin artık görülmese de var olmaya devam ettiğini anlayabilir. Ayrıca aynadaki görüntüsünü tanıyabilir. Oyun yoluyla günlük yaşamdaki bir durumu taklit eder, nesnelerin işlevini değiştirir.

Çocuklarda Gelişimin Özellikleri Nelerdir?

Doğumdan yaklaşık 2 yaşına kadar uzanan ilk aşama sensorimotor aşamadır . Bu dönemde çocuğun çevresindeki dünya ile kurduğu temas tamamen yaptığı hareketlere ve yaşadığı hislere bağlıdır. Her yeni obje karıştırılır, fırlatılır, ağza konur ve yavaş yavaş deneme yanılma yoluyla karakteristik özellikleri anlaşılır.

6-7 yıl ile 11-12 yaş arası bu beton operasyonların aşamasıdır.. İçinde biriken dünya deneyimi ile çocuk kendi hayatının dışında meydana gelen olayları tasavvur edebilir hale gelir.

Son olarak, 11-12 yaşlarından itibaren, Piaget'in resmi operasyonlar dediği şey gelişir . Bu aşamadaki yeni beceriler, örneğin varsayımsal tümdengelimli akıl yürütme ve soyut ilişkiler kurma gibi, genellikle 15 yaş civarında ustalaşır. Tüm bunlar çocukta bilişsel gelişim özellikleridir.