Bıngıldak Nedir, Ne Zaman Kapanır? Bıngıldak Çökmesi Belirtileri Nelerdir?

Normal bir gelişim sürecinin bir parçası olan bıngıldak, doğumdan öncesinde toplamda 6 tane bulunur ve bunlardan 5 tanesi doğuma kadar kapanır. Doğum sonrasında 1 tanesinin henüz kapanmaması sebebi ile yeni doğan bir bebeğin kafasının üst orta tarafındaki bölümün yumuşak doku halinde bulunmasıdır. Bebekte bıngıldak bulunması doğum anını kolaylaştırmaktadır.



Bıngıldak Nedir, Ne Zaman Kapanır?



Gelişim sürecini tamamlamış bir insanda toplamda 206 adet kemik bulunmaktadır. Yeni doğan bir bebekte ise 300'ü geçkin kemik yapısı vardır. Bebek büyüyüp geliştikçe kemikler birbirine bağlanarak sayıları azalır. Bıngıldak da bunun gibi bir gelişim sürecidir.



Anne karnındaki bebeğin kafatasında toplamda 6 adet bıngıldak bulunur. Kemikler henüz gelişmemiştir ve bu durum bebeğin doğum sürecini kolaylaştırır. Bebek doğana kadar doku halinde kalan bu bölümlerden 5 tanesi gelişimini tamamlayarak kemikleşir. Doğum sonrasında sadece bir bıngıldağın gelişimi henüz tamamlamamıştır ve ince bir doku halinde bulunur. Tek kalan ve kafatasının en üst orta kısmında bulunan bu bıngıldağın gelişimi ise doğumdan 3 sene sonrasında kadar gelişir ve 2 sene sonunda tamamen kemik yapısını alır.



Bu gelişim sürecinde bebeklerin bakımına bilhassa dikkat edilmelidir. Bıngıldağın hemen altında beyincik bulunur. Bebek ağladığı ya da nefes alıp verdiği zamanlarda bu bıngıldak yapısının şişmesi normal bir durum olarak görülür. Eğer şişme olması gerekenden fazla ise mutlaka doktora başvurulmalıdır.



Bıngıldak Çökmesi Belirtileri Nelerdir?



Bebekler, doğumlarından itibaren birçok konuda düzenli doktor kontrolünden geçmektedir. Bu kontrollerde bebeğin bıngıldak gelişimi de takip edilmektedir. Muayene sırasında bebeğin sakin olması ve oturur bir pozisyonda olması oldukça önemlidir. Bebek yetersiz sıvı ile beslenirse ve uzun süreli kusma/ishal gibi durumlar olursa bıngıldağında çökme meydana gelebilir. Bıngıldak çökmesi yapılan muayenelerde kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Bu gibi bir durum hissedilirse vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir.



Bıngıldağa Dokunulur mu?



Bıngıldak, kafatasının diğer bölümleri gibi sert bir yapıda olmadığından ebeveynler genelde o bölgeye temas etmekten kaçınırlar. Halbuki, bıngıldağı oluşturan doku o kadar da hassas değildir. Fazla sert bir darbe alınmaması halinde bıngıldağa dokunmak, yıkamak, saçları taramak, hafif çarpmalar gibi sebeplerle bıngıldak zarar görmez. Bu sebeple bebeğin saçı okşanırken, yıkanırken, severken korkulmamalıdır.