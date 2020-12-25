Boğmaca Nedir? Çocuklarda Boğmaca Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Boğmaca aşısı 1900'lü yılların başındaki birkaç başarısız deneyden sona Danimarkalı doktor Thorvald Madsen tarafından bulundu. 1925 yılından bu yana dünya genelinde kullanılan boğmaca aşısının iki türü bulunmaktadır. Aselüer ve tam hücreli isimleriyle bilinen boğmaca aşısı 10 yıllık bir koruma sağlar ve 7 yaşından sonra yapılmaz.



Boğmaca Nedir?



Boğmaca bebeklerde ve çocuklarda görülme riski yetişkinlere oranla 5 kat daha fazla olan, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Aşı yapılmazsa ve gerekli tedaviler zamanında uygulanmazsa ölümle sonuçla riski vardır.



Boğmaca Hastalığı Nasıl Bulaşır?



Tıptaki adı Pertussis olan boğmaca mukozadaki ödem oluşumundan kaynaklanır. Hastalığın ilk evresinde öksürük yolu ile bulaşma riski yüksektir. İkinci evresinde ise belirtiler farklılık gösterir ve bulaşma riski yarı yarıya azalır.



Boğmaca Hastalığının Belirtileri Nelerdir?



İlk belirtiler genellikle Bordatella pertussis adlı bakterilerin vücuda girmesinden bir hafta sonra ortaya çıkar. Bebeklerin ve çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlere göre çok daha zayıf olduğu için semptomlar daha kısa sürede görülür. Boğmaca hastalığının ilk evresinde en sık görülen belirtilerin başında ateş, titreme, inatçı öksürük ve hapşırık görülür. Nezle ve grip gibi kış hastalıklarıyla benzer belirtiler taşıdığı için hastalığın teşhis edilmesi bir hayli zordur.



Bebeklerde boğmacanın belirtileri farklıdır. Sıvı kayıplarına bağlı olarak ani kilo kayıpları gözlemlenir. Erken teşhis edilmeyen vakalarda beyin hasarı oluşma riski de çok yüksektir.



Çocuklarda Boğmaca Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?



Boğmaca hastalığının tedavisinde uygulanacak yöntemlerin başında ilaçla tedavi gelir. Erken teşhisin kritik bir öneme sahip olduğu hastalıkta bulaşma riskini azaltmak için antibiyotik tedavisi uygulanır. İlk bir hafta - on gün içerisinde boğmaca tanısı konan hastalar için geliştirilmiş özel destek tedavileri de mevcuttur. Hastaların yaklaşık %85'i antibiyotik ve destek tedavisine olumlu yanıt verir ve kısa süre içerisinde iyileşir.



Boğmacanın 2. evresine ise paroksizmal dönem adı verilir. Bu dönemde de antibiyotik tedavisi yoğun bir şekilde devam eder. Boğmaca teşhisi konmuş yetişkinlerin hastalığı bulaştırma riskine karşı çocukların ve bebeklerin bulunduğu ortamlardan uzak durması gerekir. Hastalık tamamen geçene kadar bilinçli davranılmalı ve doktorun tüm önerileri dikkate alınmalıdır.