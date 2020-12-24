Çocuk Psikolojisi Nasıldır? Çocuklarda Bozuk Psikoloji Nasıl Belli Olur?

Çocuk psikolojisi çocuğun gelişimini, davranışlarını ve yaşamını ele alan bir konudur. Çocuğun sadece fiziksel gelişimini değil psikolojik gelişimini ve durumunu inceler.



Çocuk Psikolojisi Nasıldır?



Çocukluk döneminde yaşanılan her olumsuz ya da olumlu olay çocuğun psikolojisine etki eder. Çocuğun gelişimi yaşadığı çevreyi keşfetmesi ve olayları anlaması çok önemlidir. Yanlış ya da bir olayı özellikle anne babadan gördüklerini öğrenir ve öğrendiklerini uygular. Çocuk gelişimi sadece genetik ya da kişisel özelliklere bağlı olarak değil, kültürel özelliklere sosyal ilişkiler ile ilgili etkenlere bağlıdır.



Çocuk psikolojisi birçok farklı açıdan ele alınır. Çocuk psikolojisi genetik faktörler, çevresel faktörler doğum öncesi ve sonrası zamanlarını kapsayan etkenler, duygusal ve fiziksel gelişim ve cinsel gelişim gibi birçok alanı ele alır.



Elde edilen sonuçlar ile bir yol planlanır ve bir takım yöntemler kullanılarak çocuğun sağlıklı ve normal gelişip büyümesini ve topluma faydalı bir birey olmasını sağlar. Çocuk psikolojisi konusu oldukça önemlidir. Çünkü sağlıklı ve başarılı bireyler yetiştirmenin ve topluma kazandırmanın en önemli yolu sağlıklı ve mutlu çocukluk döneminden geçer.



Çocuklarda Bozuk Psikoloji Nasıl Belli Olur?

Çocuk her zaman bulunduğu durumdan daha fazla içe kapanık olur.

Yalnızlaşma eğilimi gösterir.

Kimseyle konuşmak istemez ya da tam tersi olarak hırçınlık gösterir.

Çok aksi ya da sinirli davranışlar sergiler.

Sürekli kavga halinde bulunur.

Uykusuzluk yaşar. Yemek yemez.

Anneye aşırı düşkün olur.

Gece dişlerini gıcırdatma olayı yaşar.

Kekeme durumu yaşayabilir.

Korku ve kaygı duyguları fazlaca artar. Yaşanılan bu durumlar psikolojisi bozuk çocuğun belirtileri ile ilgilidir. Uzman bir yardım almak gerekmektedir.

Psikolojik Bozukluk Yaşayan Çocuğa Nasıl Davranılmalıdır?



Çocuğa oldukça sakin ve anlayışlı davranılmalıdır. Anne ve babalar çocukları ile daha çok vakit geçirmeli ve çocuğa iyi gelecek aktiviteler yapılmalıdır. Çocuğu sabırlı bir şekilde dinlemeli ve söylediği her söze kıymet verilmeli, çocuğa kendini değerli hissettirilmelidir. Çocuğun kendini başarılı hissedeceği oyunlar oynatılmalıdır. Uzman bir doktordan yardım alınmalıdır. Çocuk yavaş yavaş ve basit konular ile görevlendirilmelidir.