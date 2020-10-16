Çocuklar hangi oyunları oynamamalı?

Saatlerce oyun oynayan çocukların, elbette hiçbir ebeveyni mutlu ettiğini söyleyemeyiz ama dijital oyunları da hepten çocuğun hayatından çıkartmak mantıklı değil. Onun yerine belirli bir zaman dilimi içerisinde ve sadece sizin izin verdiğiniz faydalı oyunları oynamasına yardımcı olmalısınız.

Peki, çocuklar hangi dijital oyunları oynamamalı? İşte bu sorunun cevabı yazının devamında anne-babaları bekliyor.

Çocuklar Hangi Dijital Oyunları Oynamamalı?

Çocukların oynamaması gereken oyunların listesini çıkartmaya kalksak bir ansiklopedi boyutuna getirebiliriz fakat bu aşamada hızlı davranmak önemli. Biz de bu gereklilikten yola çıkarak çocukların oynamaması gereken oyunların ortak özelliklerini aşağıda verdik.

Şiddet, Öfke, Korku İçeren Oyunlar

Normal hayatta da çocuklarımızı sakındığımız şiddet ve korku gibi özellikleri olan, bu özelliklerde karakterleri ve canavarları olan oyunlar, çocuklar için hiç de uygun değil. Bu tip oyunlarda kimi zaman canlılara zarar verme gibi ögeler de bulunabiliyor. Hiçbir ebeveyn, çocuklarının canlılara zarar veren biri olmasını istemez.

Argo, Küfür İçeren Oyunlar

Yalan söyleme, argo konuşma ya da küfür etme gibi davranışlara özendiren, oynama esnasında bunları kullanan oyunlar; çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerine ket vurabilir. Dahası, bu tür oyunları oynayan çocuklar da oyundaki karakterlere özenerek bir anda hiç tanıyamadığınız bir çocuğa dönüşebilir.

Chat/Mesajlaşma Özelliği Bulunan Oyunlar

Bu oyunların direkt olarak çocuklara zarar verdiğini söyleyemeyiz ancak hiçbir anne-baba, çocuğunun; tanımadığı kişilerle konuşmasını istemez. Zira yabancılarla kurulan iletişimlerde istismar ve dolandırıcılık, hacklenme gibi durumlar söz konusu olabilir.

Reklam Gösteren Oyunlar

Çocukların zihinsel, sosyal ve psikolojik durumlarını olumsuz etkileyecek reklamları, onların karşısına çıkartan oyunlar da ebeveynler tarafından derhal önlem alınması gereken oyunlar arasındadır. Bu tip oyunlarda cinsellik, argo, hack, kumar ve şiddet özendirici reklamlar çıkabilir.

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Sosyal Medya Oyunları

Yine çevrimiçi mesajlaşmaya imkân veren sosyal medya uygulamaları da çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Bu uygulamalardaki oyunların bazıları, çocuklar için hiç de uygun olmayan yetişkin içerikleri barındırabiliyor. Dolayısıyla anne-babaların bu tür oyunlar ve özellikle sosyal medya kullanımı için ya çocuğun yanında olması ya da 13 yaşından küçük çocuklarına bu uygulamaları yasaklaması önerilir.