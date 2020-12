Çocuklar İçin Çizgi Film Önerileri: 2020'nin En Güzel Çizgi Filmleri

Artık günümüzde çocukların her birinin bir tableti var. Ve pek çok çocuğun bu tabletlerde oyun oynamak dışında en çok yaptıkları şey de çizgi film izlemek.



Çocuk Çizgi Filmleri Nelerdir?



Çocuk çizgi filmleri sinema ve televizyon sektörü içerisinde çok uzun yıllardır üretilen türlerden biridir. Gerek televizyonlarda, gerekse de sinema salonlarında çocuklar için üretilmiş olan pek çok çizgi filmle karşılaşırız. Bu filmlerden bazıları tıpkı Tom ve Jerry ya da Heidi gibi çizgi filmlerken, bazıları ise Buz Devri ve Madagascar gibi animasyon filmlerden oluşur.



Geçmişten günümüze bu sektörde pek çok iyi çizgi film ve animasyon film yapılmıştır. Geçmiş döneme damgasını vuran pek çok çizgi film olmakla birlikte, 2020 yılında da sayısız çizgi film ve animasyon üretilmiştir.



Çocuklar İçin Çizgi Film Önerileri



Bugüne kadar efsane olmuş pek çok çizgi film üretildi. Bunlar arasından bazıları diğerlerinin yanında sıyrılarak öne çıkmaktadır. İşte bu çizgi filmleri şu şekilde listeleyebiliriz:

Buz Devri - 2002

Karlar Ülkesi - 2013

Kayıp Balık Nemo - 2003

Ters Yüz - 2015

Yaman Tilki - 2009

Oyuncak Hikayesi - 1995

Aslan Kral - 1994

Sevimli Canavarlar - 2001

Minyonlar - 2015

Arabalar - 2006

Küçük Deniz Kızı - 1989

Neşeli Ayaklar - 2006

Sihirli Kedi - 2002

İnanılmaz Aile - 2004

Karınca Z - 1998

2020'nin En Güzel Çizgi Filmleri



Tıpkı eskiden olduğu gibi 2020 yılında da birbirinden güzel çizgi film ve animasyon filmler yapılmıştır. Bu filmler arasından öne çıkan başlıca filmleri şu şekilde listeleyebiliriz:

Trolls: World Tour - 15 Mayıs 2020

Scoob - 29 Mayıs 2020

Soul - 19 Haziran 2020

Minions: The Rise of Gru - 31 Temmuz 2020

The One and Only Ivan - 14 Ağustos 2020

Connected - 25 Eylül 2020

The Croods 2 - 25 Aralık 2020

Wish Dragon

The Willoughbys

Sünger Bob Kare Pantolon Firarda

Hadi Gidelim

Jungle Beat: The Movie

Kaptan Pengu ve Arkadaşları

Dream Builders

Ben10: Evrene Karşı