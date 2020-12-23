Çocuklar İçin Çizgi Film Önerileri: 2020'nin En Güzel Çizgi Filmleri
Bazen çocukları sakinleştirmek ve bazen de eğlendirmek için onlara çizgi film izletiriz. Çizgi filmler sinema sektörü içinde büyük bir yer kaplar ve uzun yıllardır da üretilmektedir. Aynı zamanda çocuklar için elbette vazgeçilmezdir. Peki, çocuklar için çizgi film önerileri nelerdir? 2020'nin en güzel çizgi filmleri hangileridir? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.
Artık günümüzde çocukların her birinin bir tableti var. Ve pek çok çocuğun bu tabletlerde oyun oynamak dışında en çok yaptıkları şey de çizgi film izlemek.
Çocuk Çizgi Filmleri Nelerdir?
Çocuk çizgi filmleri sinema ve televizyon sektörü içerisinde çok uzun yıllardır üretilen türlerden biridir. Gerek televizyonlarda, gerekse de sinema salonlarında çocuklar için üretilmiş olan pek çok çizgi filmle karşılaşırız. Bu filmlerden bazıları tıpkı Tom ve Jerry ya da Heidi gibi çizgi filmlerken, bazıları ise Buz Devri ve Madagascar gibi animasyon filmlerden oluşur.
Geçmişten günümüze bu sektörde pek çok iyi çizgi film ve animasyon film yapılmıştır. Geçmiş döneme damgasını vuran pek çok çizgi film olmakla birlikte, 2020 yılında da sayısız çizgi film ve animasyon üretilmiştir.
Çocuklar İçin Çizgi Film Önerileri
Bugüne kadar efsane olmuş pek çok çizgi film üretildi. Bunlar arasından bazıları diğerlerinin yanında sıyrılarak öne çıkmaktadır. İşte bu çizgi filmleri şu şekilde listeleyebiliriz:
Buz Devri - 2002
Karlar Ülkesi - 2013
Kayıp Balık Nemo - 2003
Ters Yüz - 2015
Yaman Tilki - 2009
Oyuncak Hikayesi - 1995
Aslan Kral - 1994
Sevimli Canavarlar - 2001
Minyonlar - 2015
Arabalar - 2006
Küçük Deniz Kızı - 1989
Neşeli Ayaklar - 2006
Sihirli Kedi - 2002
İnanılmaz Aile - 2004
Karınca Z - 1998
2020'nin En Güzel Çizgi Filmleri
Tıpkı eskiden olduğu gibi 2020 yılında da birbirinden güzel çizgi film ve animasyon filmler yapılmıştır. Bu filmler arasından öne çıkan başlıca filmleri şu şekilde listeleyebiliriz:
Trolls: World Tour - 15 Mayıs 2020
Scoob - 29 Mayıs 2020
Soul - 19 Haziran 2020
Minions: The Rise of Gru - 31 Temmuz 2020
The One and Only Ivan - 14 Ağustos 2020
Connected - 25 Eylül 2020
The Croods 2 - 25 Aralık 2020
Wish Dragon
The Willoughbys
Sünger Bob Kare Pantolon Firarda
Hadi Gidelim
Jungle Beat: The Movie
Kaptan Pengu ve Arkadaşları
Dream Builders
Ben10: Evrene Karşı