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    HaberlerEbeveyn Haberleri Çocuklar İçin Çizgi Film Önerileri: 2020'nin En Güzel Çizgi Filmleri
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    23.12.2020 - 14:16 |

    Çocuklar İçin Çizgi Film Önerileri: 2020'nin En Güzel Çizgi Filmleri

    Bazen çocukları sakinleştirmek ve bazen de eğlendirmek için onlara çizgi film izletiriz. Çizgi filmler sinema sektörü içinde büyük bir yer kaplar ve uzun yıllardır da üretilmektedir. Aynı zamanda çocuklar için elbette vazgeçilmezdir. Peki, çocuklar için çizgi film önerileri nelerdir? 2020'nin en güzel çizgi filmleri hangileridir? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.

    Çocuklar İçin Çizgi Film Önerileri: 2020'nin En Güzel Çizgi Filmleri

    Artık günümüzde çocukların her birinin bir tableti var. Ve pek çok çocuğun bu tabletlerde oyun oynamak dışında en çok yaptıkları şey de çizgi film izlemek.

    Çocuk Çizgi Filmleri Nelerdir?

    Çocuk çizgi filmleri sinema ve televizyon sektörü içerisinde çok uzun yıllardır üretilen türlerden biridir. Gerek televizyonlarda, gerekse de sinema salonlarında çocuklar için üretilmiş olan pek çok çizgi filmle karşılaşırız. Bu filmlerden bazıları tıpkı Tom ve Jerry ya da Heidi gibi çizgi filmlerken, bazıları ise Buz Devri ve Madagascar gibi animasyon filmlerden oluşur.

    Geçmişten günümüze bu sektörde pek çok iyi çizgi film ve animasyon film yapılmıştır. Geçmiş döneme damgasını vuran pek çok çizgi film olmakla birlikte, 2020 yılında da sayısız çizgi film ve animasyon üretilmiştir.

    Çocuklar İçin Çizgi Film Önerileri

    Bugüne kadar efsane olmuş pek çok çizgi film üretildi. Bunlar arasından bazıları diğerlerinin yanında sıyrılarak öne çıkmaktadır. İşte bu çizgi filmleri şu şekilde listeleyebiliriz:

    Buz Devri - 2002

    Karlar Ülkesi - 2013

    Kayıp Balık Nemo - 2003

    Ters Yüz - 2015

    Yaman Tilki - 2009

    Oyuncak Hikayesi - 1995

    Aslan Kral - 1994

    Sevimli Canavarlar - 2001

    Minyonlar - 2015

    Arabalar - 2006

    Küçük Deniz Kızı - 1989

    Neşeli Ayaklar - 2006

    Sihirli Kedi - 2002

    İnanılmaz Aile - 2004

    Karınca Z - 1998

    2020'nin En Güzel Çizgi Filmleri

    Tıpkı eskiden olduğu gibi 2020 yılında da birbirinden güzel çizgi film ve animasyon filmler yapılmıştır. Bu filmler arasından öne çıkan başlıca filmleri şu şekilde listeleyebiliriz:

    Trolls: World Tour - 15 Mayıs 2020

    Scoob - 29 Mayıs 2020

    Soul - 19 Haziran 2020

    Minions: The Rise of Gru - 31 Temmuz 2020

    The One and Only Ivan - 14 Ağustos 2020

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