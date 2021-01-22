Çocuklara depremi nasıl anlatabiliriz?

Dilek Turan Eryetli

Çocuklarda depreme bağlı;

-Kaygı bozuklukları

-Uykusuzluk

-Altına kaçırma

-Gece korkuları vb.

Sorunların önüne geçmek için, çocukların hayatı öğrenme biçimi olan oyun, masal ve oyuncaklardan yardım alabiliriz. Çocuklar oynadıkları oyuna dahil edebildiğimiz her konuyu daha rahat anlamlandırabilen varlıklardır. Bu nedenle oynadıkları bir lego, oyuncak bir ev veya benim kendi çocuklarıma anlattığımda kullandığım gibi denge tahtaları yoluyla doğru bir oyun kurgusu kurularak deprem anlatılabilir.

Hikâye ve masallar bilinçaltlarına rahatlıkla yer ettiği için konusu deprem olan bir olay kurgusu ile ve doğru bir dil kullanılarak anlamalarına yardımcı olabiliriz.

Örnek olarak; denge tahtalarını bir bina şeklinde dizerek ‘’Bunların altında toprak var ve bazen çok fazla enerjiye sahip olabiliyor, tıpkı senin sıkıldığında hoplamak, zıplamak istediğin gibi. Bu enerjiyi atmak için hareket etmesi gerekiyor ve bu nedenle bazen eşyalar sallanıp düşebiliyor.’’ diyebiliriz.. Sarsıntı halinde sarılabileceğimizi ve sarsıntının bitmesini bekleyebileceğimizi söyleyebiliriz ve mutlaka hayat üçgeni noktalarını onlara anlatmalıyız.

Nedir hayat üçgeni?

Deprem anında dayanıklı bir eşyanın yanına cenin pozisyonunda uzanmamız durumunda çöken bir yer varsa çöken yerin dayandığımız eşya ile üçgen oluşturması ve bizim cenin pozisyonu aldığımız yerin boşlukta kalmasıdır.