Çocuklarda Baş Ağrısı Ve Mide Bulantısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Baş ağrısı temelde ''akut'' ve ''kronik'' olmak üzere ikiye ayrılır. Kronik baş ağrılarının temek nedenleri arasında stres, gerginlik ve kaygı gibi psikolojik nedenler de vardır. Ağrı semptomu olmadan görülen mide bulantısı şikayetlerinin temel nedenleri ise yanlış beslenme alışkanlıkları ve viral enfeksiyonlardır.



Çocuklarda Baş Ağrısı ve Mide Bulantısı Neden Olur?



1- Gribal enfeksiyon:



Grip ve bronşit gibi hastalıklara yakalanan çocukların %70'inde ilk belirti baş ağrısıdır. Çocukların birçoğunda 12 ya da 24 saat içerisinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri de görülür.



2- Aşırı stres ve kaygı:



Çocukların yetişkinlere oranla daha yoğun hissettiği stres ve kaygı gibi duygular psikosomatik rahatsızlıklara yol açar. Bu hastalıklarda en sık gözlemlenen semptomlar ise baş ağrısı ve mide bulantısıdır.



3- Migren:



10 yaşından küçük her 100 çocuktan 4'ünde migren tipi baş ağrıları görülür. 10 - 16 yaş arası ise bu oran %3 oranında artar. Migren tipi baş ağrıları sinir ve sindirim sistemini doğrudan olumsuz etkiler. Bu da ışığa karşı duyarlılık ve mide bulantısı gibi şikayetlerin artmasına neden olur.



Çocuklarda Baş Ağrısı ve Mide Bulantısı Nasıl Geçer?



1- Beslenme ve uyku alışkanlıklarını değiştirerek:



Sağlığa zararlı gıdaların aşırı tüketilmesi ve hızlı yemek yeme alışkanlığı mide bulantısına neden olabilir. Düzensiz uyku ise her iki belirtinin de temel nedenleri arasında yer alır. Bu nedenle en etkili çözümlerden biri beslenme ve uyku alışkanlıklarını değiştirmektir.



2- İlaçla tedavi:



Doktorun gerekli tetkikleri yaptıktan sonra yazdığı ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Gribin bronşite çevirme riski taşıdığı durumlarda antibiyotik tedavisine başlanabilir.



3- Düzenli istirahat:



Her iki belirtinin de temel nedeni gribal enfeksiyondur. Çocuklar tam anlamıyla iyileşene kadar istirahat etmelidir.



Baş Ağrısı ve Mide Bulantısı Hangi Hastalıkların Belirtisidir?



Eğer çocuklarda baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri sık sık tekrar ediyorsa bu, birçok hastalığın habercisi olabilir. Bu hastalıkların başında migren ve anevrizma gelir. Özellikle 10 - 14 yaş arasındaki kız çocuklarında mide bulantısı ile birlikte kusma ve halsizlik görülebilir. Bunun nedeni ise hormonal bozukluklar olabilir. Bu belirtilerin yanı sıra kulak çınlaması ve baş dönmesi de görülüyorsa mutlaka dahiliye bölümünden randevu alınmalıdır.