Çocuklarda boy kilo endeksi nasıl hesaplanır?

Boy ve kilo ölçümünde bilinen ve çocuğun gelişim sürecine ait doğru bilgiler veren boy kilo endeksi de size bu konuda sağlıklı bir veren bir ölçüm.

Boy kilo endeksi nedir ve nasıl ölçülür?

Vücut kitle endeksi ya da halk arasındaki adıyla boy kilo endeksi kişinin boyu ve kilosu arasındaki dengeyi ölçen bir değerdir. Bu değeri bulabilmek için kilo ve boy ölçümü yapılır. Sonrasında boy uzunluğunun karesi hesaplanır. Kişinin ağırlık değeri boy ölçümünü karesine bölünür. Ortaya çıkan değer vücut kitle endeksidir.

Boy kilo endeksi ile boy uzunluğuna göre kilolu olup olmadığı, obeziteye yakınlık derecesi ya da çok zayıf olup olmadığı belirlenip hemen önlem alınabilir. Çocuk doktorları genelde her kontrolde boy ve kilo ölçümü yapıp, vücut kitle endeksini hesaplayarak size bilgi verirler. Eğer değerlerde bir aksilik olursa bu konuda gerekli önlemleri almanızı isteyebilirler.

Boy kilo endeksi sonuçlarına göre gereken zamanda önlem alabilir, beslenme düzeninde değişiklikler yapabilir ve ileride çocuğunuzda oluşabilecek sağlık sorunları için erken önlem alabilirsiniz.

Kilosu yüksek çıkan bir çocuk için dengeli bir beslenme programı oluşturabilir, kilo yapan yiyeceklerden uzak durması için önlem alabilirsiniz. Boy uzunluğuna göre kilo değeri düşük çıkan çocuğunuz için de onun beslenme düzenine takviye besinler, vitaminler ekleyerek kilo almasını sağlayabilirsiniz. Bunları yaparken mutlaka doktorunuzun görüşünü almalısınız. Çünkü beslenme programında farkında olmadan yapacağınız bir yanlış ileriye dönük beslenme sorunu çıkarabilir.

Unutmamanız gereken bir detay

Vücutta ne kadar yap ya da kas dokusu olduğunu göstermeyen boy kilo endeksi sadece çocuğun kendisi için sağlıklı olan ağırlığa sahip olup olmadığını gösteren bir değerdir.

Örnek vücut kitle ölçümü

Çocuğun boyu: 101 cm

Çocuğun kilosu: 35 kg

Önce boy ölçüsünün karesini alalım:

101x101= 10201

35/10201=0,003 BMI

Yaşına göre ideal boy ve kilo değerleri

Aşağıda verdiğimiz değerler ortalamadır. Farklı kültürlerde bu oranlar değişebilir.

Erkek çocuk

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama) 1 yaş 74,1 cm 10,6 kg 2 yaş 86,8 cm 12,6 kg 3 yaş 95,4 cm 14,8 kg 4 yaş 102,5 cm 16.8 kg 5 yaş 109,1 cm 18,6 kg 6 yaş 116,1 cm 20,7 kg 7 yaş 120,5 cm 23,2 kg 8 yaş 126,9 cm 25,9 kg 9 yaş 132,1 cm 28,8 kg 10 yaş 137,6 cm 32,2 kg 11 yaş 143,8 cm 37,8 kg 12 yaş 150,6 cm 44,3 kg 13 yaş 157,7 cm 49,8 kg 14 yaş 164,9 cm 56,2 kg 15 yaş 170,3 cm 62,1 kg 16 yaş 173,4 cm 66,2 kg 17 yaş 175,0 cm 69,2 kg 18 yaş 176,2 cm 71,8

Kız çocuk