BİST102.3810.39EURO7.440.59USD6.790.36ALTIN382.320.63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Çocuk

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEbeveyn Haberleri Çocuklarda boy kilo endeksi nasıl hesaplanır?
    ABONE OL
    20.05.2020 - 14:08 |

    Çocuklarda boy kilo endeksi nasıl hesaplanır?

    Çocuk gelişimini kontrol etmenin en bilinen yollarından biri boy ve kilo ölçümü. Ebeveyn olarak gelişim sürecinin sağlıkla devam ettiğini bilmek, onların bu süreci sağlıkla ve doğru bir şekilde geçirdiğini bilmek oldukça önemli bir detay.

    Çocuklarda boy kilo endeksi nasıl hesaplanır?

    Boy ve kilo ölçümünde bilinen ve çocuğun gelişim sürecine ait doğru bilgiler veren boy kilo endeksi de size bu konuda sağlıklı bir veren bir ölçüm.

    Boy kilo endeksi nedir ve nasıl ölçülür?

    Vücut kitle endeksi ya da halk arasındaki adıyla boy kilo endeksi kişinin boyu ve kilosu arasındaki dengeyi ölçen bir değerdir. Bu değeri bulabilmek için kilo ve boy ölçümü yapılır. Sonrasında boy uzunluğunun karesi hesaplanır. Kişinin ağırlık değeri boy ölçümünü karesine bölünür. Ortaya çıkan değer vücut kitle endeksidir.

    Boy kilo endeksi ile boy uzunluğuna göre kilolu olup olmadığı, obeziteye yakınlık derecesi ya da çok zayıf olup olmadığı belirlenip hemen önlem alınabilir. Çocuk doktorları genelde her kontrolde boy ve kilo ölçümü yapıp, vücut kitle endeksini hesaplayarak size bilgi verirler. Eğer değerlerde bir aksilik olursa bu konuda gerekli önlemleri almanızı isteyebilirler.

    Boy kilo endeksi sonuçlarına göre gereken zamanda önlem alabilir, beslenme düzeninde değişiklikler yapabilir ve ileride çocuğunuzda oluşabilecek sağlık sorunları için erken önlem alabilirsiniz.

    Kilosu yüksek çıkan bir çocuk için dengeli bir beslenme programı oluşturabilir, kilo yapan yiyeceklerden uzak durması için önlem alabilirsiniz. Boy uzunluğuna göre kilo değeri düşük çıkan çocuğunuz için de onun beslenme düzenine takviye besinler, vitaminler ekleyerek kilo almasını sağlayabilirsiniz. Bunları yaparken mutlaka doktorunuzun görüşünü almalısınız. Çünkü beslenme programında farkında olmadan yapacağınız bir yanlış ileriye dönük beslenme sorunu çıkarabilir.

     

    Unutmamanız gereken bir detay

    Vücutta ne kadar yap ya da kas dokusu olduğunu göstermeyen boy kilo endeksi sadece çocuğun kendisi için sağlıklı olan ağırlığa sahip olup olmadığını gösteren bir değerdir.

    Örnek vücut kitle ölçümü

    Çocuğun boyu: 101 cm

    Çocuğun kilosu: 35 kg

    Önce boy ölçüsünün karesini alalım:

    101x101= 10201

    35/10201=0,003 BMI

    Yaşına göre ideal boy ve kilo değerleri

    Aşağıda verdiğimiz değerler ortalamadır. Farklı kültürlerde bu oranlar değişebilir.

    Erkek çocuk

    Yaş

    Boy (ortalama)

    Kilo (ortalama)

    1 yaş

    74,1 cm

    10,6 kg

    2 yaş

    86,8 cm

    12,6 kg

    3 yaş

    95,4 cm

    14,8 kg

    4 yaş

    102,5 cm

    16.8 kg

    5 yaş

    109,1 cm

    18,6 kg

    6 yaş

    116,1 cm

    20,7 kg

    7 yaş

    120,5 cm

    23,2 kg

    8 yaş

    126,9 cm

    25,9 kg

    9 yaş

    132,1 cm

    28,8 kg

    10 yaş

    137,6 cm

    32,2 kg

    11 yaş

    143,8 cm

    37,8 kg

    12 yaş

    150,6 cm

    44,3 kg

    13 yaş

    157,7 cm

    49,8 kg

    14 yaş

    164,9 cm

    56,2 kg

    15 yaş

    170,3 cm

    62,1 kg

    16 yaş

    173,4 cm

    66,2 kg

    17 yaş

    175,0 cm

    69,2 kg

    18 yaş

    176,2 cm

    71,8

     

    Kız çocuk 

    Yaş

    Boy (ortalama)

    Kilo (ortalama)

    1 yaş

    75,1 cm

    9,3 kg

    2 yaş

    86,8 cm

    11,9 kg

    3 yaş

    95,4 cm

    14,1 kg

    4 yaş

    102,5 cm

    16,1 kg

    5 yaş

    109,1 cm

    18,4 kg

    6 yaş

    115,1 cm

    20,6 kg

    7 yaş

    121,1 cm

    22,9 kg

    8 yaş

    126,7 cm

    25,7 kg

    9 yaş

    132,1 cm

    28,9 kg

    10 yaş

    137,9 cm

    32,6 kg

    11 yaş

    145,4 cm

    38,2 kg

    12 yaş

    153,1 cm

    45,1 kg

    13 yaş

    157,8 cm

    50 kg

    14 yaş

    160,4 cm

    53,3 kg

    15 yaş

    161,7 cm

    55,3 kg

    16 yaş

    162,4 cm

    56,3 kg

    17 yaş

    162,7 cm

    57,2 kg

    18 yaş

    163,1 cm

    58,1 kg

     

    GÜNCEL HABERLER