Çocuklarda boy kilo endeksi nasıl hesaplanır?
Çocuk gelişimini kontrol etmenin en bilinen yollarından biri boy ve kilo ölçümü. Ebeveyn olarak gelişim sürecinin sağlıkla devam ettiğini bilmek, onların bu süreci sağlıkla ve doğru bir şekilde geçirdiğini bilmek oldukça önemli bir detay.
Boy ve kilo ölçümünde bilinen ve çocuğun gelişim sürecine ait doğru bilgiler veren boy kilo endeksi de size bu konuda sağlıklı bir veren bir ölçüm.
Boy kilo endeksi nedir ve nasıl ölçülür?
Vücut kitle endeksi ya da halk arasındaki adıyla boy kilo endeksi kişinin boyu ve kilosu arasındaki dengeyi ölçen bir değerdir. Bu değeri bulabilmek için kilo ve boy ölçümü yapılır. Sonrasında boy uzunluğunun karesi hesaplanır. Kişinin ağırlık değeri boy ölçümünü karesine bölünür. Ortaya çıkan değer vücut kitle endeksidir.
Boy kilo endeksi ile boy uzunluğuna göre kilolu olup olmadığı, obeziteye yakınlık derecesi ya da çok zayıf olup olmadığı belirlenip hemen önlem alınabilir. Çocuk doktorları genelde her kontrolde boy ve kilo ölçümü yapıp, vücut kitle endeksini hesaplayarak size bilgi verirler. Eğer değerlerde bir aksilik olursa bu konuda gerekli önlemleri almanızı isteyebilirler.
Boy kilo endeksi sonuçlarına göre gereken zamanda önlem alabilir, beslenme düzeninde değişiklikler yapabilir ve ileride çocuğunuzda oluşabilecek sağlık sorunları için erken önlem alabilirsiniz.
Kilosu yüksek çıkan bir çocuk için dengeli bir beslenme programı oluşturabilir, kilo yapan yiyeceklerden uzak durması için önlem alabilirsiniz. Boy uzunluğuna göre kilo değeri düşük çıkan çocuğunuz için de onun beslenme düzenine takviye besinler, vitaminler ekleyerek kilo almasını sağlayabilirsiniz. Bunları yaparken mutlaka doktorunuzun görüşünü almalısınız. Çünkü beslenme programında farkında olmadan yapacağınız bir yanlış ileriye dönük beslenme sorunu çıkarabilir.
Unutmamanız gereken bir detay
Vücutta ne kadar yap ya da kas dokusu olduğunu göstermeyen boy kilo endeksi sadece çocuğun kendisi için sağlıklı olan ağırlığa sahip olup olmadığını gösteren bir değerdir.
Örnek vücut kitle ölçümü
Çocuğun boyu: 101 cm
Çocuğun kilosu: 35 kg
Önce boy ölçüsünün karesini alalım:
101x101= 10201
35/10201=0,003 BMI
Yaşına göre ideal boy ve kilo değerleri
Aşağıda verdiğimiz değerler ortalamadır. Farklı kültürlerde bu oranlar değişebilir.
Erkek çocuk
Yaş
Boy (ortalama)
Kilo (ortalama)
1 yaş
74,1 cm
10,6 kg
2 yaş
86,8 cm
12,6 kg
3 yaş
95,4 cm
14,8 kg
4 yaş
102,5 cm
16.8 kg
5 yaş
109,1 cm
18,6 kg
6 yaş
116,1 cm
20,7 kg
7 yaş
120,5 cm
23,2 kg
8 yaş
126,9 cm
25,9 kg
9 yaş
132,1 cm
28,8 kg
10 yaş
137,6 cm
32,2 kg
11 yaş
143,8 cm
37,8 kg
12 yaş
150,6 cm
44,3 kg
13 yaş
157,7 cm
49,8 kg
14 yaş
164,9 cm
56,2 kg
15 yaş
170,3 cm
62,1 kg
16 yaş
173,4 cm
66,2 kg
17 yaş
175,0 cm
69,2 kg
18 yaş
176,2 cm
71,8
Kız çocuk
Yaş
Boy (ortalama)
Kilo (ortalama)
1 yaş
75,1 cm
9,3 kg
2 yaş
86,8 cm
11,9 kg
3 yaş
95,4 cm
14,1 kg
4 yaş
102,5 cm
16,1 kg
5 yaş
109,1 cm
18,4 kg
6 yaş
115,1 cm
20,6 kg
7 yaş
121,1 cm
22,9 kg
8 yaş
126,7 cm
25,7 kg
9 yaş
132,1 cm
28,9 kg
10 yaş
137,9 cm
32,6 kg
11 yaş
145,4 cm
38,2 kg
12 yaş
153,1 cm
45,1 kg
13 yaş
157,8 cm
50 kg
14 yaş
160,4 cm
53,3 kg
15 yaş
161,7 cm
55,3 kg
16 yaş
162,4 cm
56,3 kg
17 yaş
162,7 cm
57,2 kg
18 yaş
163,1 cm
58,1 kg