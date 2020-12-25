Çocuklarda Burun Kanaması Nedenleri Nelerdir? Burun Kanamasına Ne İyi Gelir?

6 - 10 yaş arası çocuklarda burun kanaması çok daha sık görülmektedir. Yaz mevsiminde güneşte fazla kalan çocuklarda görülme riski diğerlerine oranla daha yüksektir.

Çocuklarda Burun Kanaması Nedenleri Nelerdir?

1- Burun damarlarının gelişmemiş olmaması:

Çocuklarda burun damarları gelişme aşamasında olduğu için çevresel birçok faktörden etkilenebilir. Bu da kısa süreli burun kanamalarına neden olur.

2- Güneşte fazla kalmak:

Özellikle yaz aylarında saat 12.00 ile 13.30 arası dışarıda oynayan çocuklarda burun kanaması vakaları çok sık görülür. Çocukların bu saatlerde mümkün olduğunca evde kalmalarına özen gösterilmelidir.

3- Burun karıştırmak:

3- 6 yaş arasındaki çocuklarda burun karıştırma alışkanlığına çok sık rastlanır. Kalem gibi sivri uçlu cisimler de burun damarlarının zarar görmesine neden olur. Bu nedenle sık sık burnunu karıştıran çocukların bu alışkanlıktan vazgeçmesi için gerekli uyarılar yapılmalıdır. Bunun sağlıksız ve tehlikeli bir şey olduğu uygun bir dille anlatılmalıdır.

4- Buruna alınan darbeler:

Futbol ve basketbol gibi temas sporlarında buruna alınan darbeler burun kanamasının en sık rastlanan nedenlerinden bir diğeridir.

5- Kış hastalıkları:

Çocukların bağışıklık sistemi gelişme aşamasında olduğu gibi için bazı hastalıkların belirtileri bile yetişkinlerden farklı olabilir. Nezle ve grip gibi kış mevsiminde sık görülen hastalıklar burnun kanamasına neden olabilir.

Sinüzit rahatsızlığı ve kuru hava çocuklarda burun kanamasına yol açan diğer nedenlerdir.

Burun Kanamasına Ne İyi Gelir?

Burun kanamasında sık yapılan yanlışlardan biri kafayı yukarı kaldırmaktır. Tam aksine baş hafifçe öne eğilmeli ve burun kanatları iki yanından hafifçe sıkılmalıdır. Bu şekilde 2-3 dakika beklemek kanamanın tamamen durmasını sağlar.

Burun kanamasını durdurmak için uygulanacak en etkili yöntemlerden bir diğeri bir poşet vasıtasıyla buruna buz koymaktır. Yaklaşık 4 -5 dakika buz kompresi yapmak burun damarlarının büzülmesini sağlar.

Burun Kanaması Hangi Hastalıkların Belirtisidir?

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da burun kanaması birçok hastalığın belirtisi olabilir. Bu hastalıkların başında kılcal damar çatlaması yer alıyor. Birçok alerjinin ön belirtilerinden biri de burun kanamasıdır. Devam eden şikayetlerde mutlaka Kulak Burun Boğaz doktoruna ya da İç Hastalıkları Uzmanına gidilmelidir.