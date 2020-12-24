Çocuklarda Mide Bulantısına Ne İyi Gelir? Mide Bulantısı İçin Bitkisel Öneriler

Kış mevsimlerinde etkisini sürdüren soğuk hava nedeni ile hasta olan çocuklarda mide bulantısı oldukça sık olarak gözlemlenmektedir. Genelde üç aydan daha küçük olan çocuklarda kusmanın beraberinde ateş oluşmuş ise mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Çocuklarda Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?

Çocuklarda mide bulantıları idrar yolu, boğaz ve bağırsak enfeksiyonları şeklinde görülebilmektedir. Bulantı sonrası kusma olayı kişilerde rahatlama hissi oluşturur. Eğer bulantı ve kusma olayı sık sık gerçekleşirse bu durum hastalık nedeni olarak görülür. Çocuklarda psikolojik sebeplerden dolayı gözlemlenen mide bulantısı ise genellikle sıkıntı ve stres ile ilişkilendirilmektedir. Bazı durumlarda ise endişe ve korku kusma isteği oluşturabilmektedir.

Besin zehirlenmeleri, ilaç zehirlenmeleri ve kafeinli olan içeceklerin aşırı derecede tüketimi ile gerçekleşen belirtilen çocuklarda mide bulantılarına sebep olabilmektedir. Mide bulantısı yaşayan çocuklarda, yaşı küçükse anne sütü ve su iyi gelir iken, büyük yaştaki çocuklara ise sulandırılmış meyve suyu, su, yoğurt, ayran, ekmek ve patates tüketimi tavsiye edilmektedir.

Mide Bulantısı İçin Bitkisel Öneriler

Çocuklarda gerçekleşen mide bulantılarına iyi gelen gıdalar şunlardır:

Beyaz leblebi

Nane limon

Tuzlu çubuk kraker

Zencefil

Hindistan cevizi suyu

Tuzlu ayran

Patates haşlaması

Dinlenmek

Çocuklarda Kusmaya Ne İyi Gelir?

Temiz havada bolca yürüyüş yapmak, açık ortamlarda bulunmak, mide bulantısına iyi gelebilir.

Tuzlu besinlerin tüketilmesi mide bulantısının geçmesine yardımcı olur, tuzlu kraker iyi gelebilir.

Uzun bir müddet dinlenmek vücudun kendisini toparlaması için oldukça önemlidir.

Özellikle asitli ve kafein barındıran içeceklerden uzak durmak oldukça önemlidir.

Eğer kişide mide bulantısının yanı sıra kusma da mevcutsa su kaybı fazla olacağından dolayı bol miktarda su içilmesi önerilmektedir.

Limon, nane, zencefil gibi bitkilerin mideyi rahatlatıcı özelliği olduğundan dolayı tüketilmesi oldukça faydalı olacaktır.

Süt tüketmek yerine yoğurt yenilmesi daha faydalı olacaktır.

Papatya ve rezene çayı tüketilebilir.

Derin derin nefes alıp vermek rahatlamayı sağlayacaktır.

Mide Bulantısı Nedenleri

Gastrit

Aşırı alkol tüketimi

Kafeinli içeceklerin tüketilmesi ve nikotin tüketimi

Besin zehirlenmeleri

Mide ülseri

İlaç zehirlenmesi

Apandisit

Gıda intoleransı