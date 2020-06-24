Çocuklarda vitamin kullanımının önemli noktaları

Çocuk sağlığının temelleri yenidoğan ve süt çocuğu döneminde atılmaktadır. Doğumla birlikte anne sütüyle tanışan bebeğin ilk 6 ay gereksinimini anne sütü sağlamaktadır. Tamamlayıcı beslenmeye 6 aydan sonra anne sütü kesilmeden ve bebeğin gelişimine göre ilaveler edilerek devam edilmelidir. Tamamlayıcı beslenmeye az miktarda ve sulu gıdalarla başlanıp kıvam ve miktar yavaş yavaş arttırılmalıdır. Hayatının en hızlı büyüme dönemini ilk 1 yılda yaşayan bebeğin öncelikle D vitaminine ve 4. Aydan sonra da Demir desteğine ihtiyacı vardır. Günlük D vitamini ihtiyacı 400 İÜ olan bebeklere doğumdan itibaren 1 yaşına kadar verilmelidir. Bazı ülkelerde (güneş ışığından yararlanımı az olan ) daha uzun süre D vitamini kullanılmaktadır. Bunun dışında hızlı büyüyen ve geleceğin temellerinin atıldığı ilk 1 yıllık dönemde kalsiyum, çinko, demir gibi mineralleri de dengeli ve yeterli miktarda alınması gerekmektedir. Anne gebelik öncesinde beslenmesi dikkat ettiyse ve bu dikkate doğum sonrasında da devam edebildiyse bebek anne sütünden bu gereksiminlerini karşılar. Fakat anne sütünün Demir içeriği düşük ve bebeğin kırmızı et ürünleri ile tanışması 7. Ay civarında gerçekleşeceğinden destek düzeyinde demir 4 ay da başlanmalıdır.

Sürekli değişen ve gelişen çocukta 1 yaşından sonra yürüme, diş çıkarma ( tamamlama), konuşma gibi yeteneklerin belirgin olarak geliştiği ve bebeğin aile yaşamında daha aktif olduğu bir dönemdir. Yemenin önemini anlayan çocuk anneyi yemekle yönetmeyi keşfeder. Bu dönemde kilo alımı ilk 1 yıldan yavaştır. Anneler bu zamanlarda daha kaygılı ve endişeli olurlar. Yeterli büyümeyi gösteremediklerinden yakınırlar. Çocuğun gelişimi persantil çizergesine uygun seyrediyor ise çok kaygıya gerek yoktur. Annelerin en çok bu dönemde hekimlerinden vitamin kullanımı talepleri olur. Çocuğun beslenmesi, günlük gereksinimi ve bunun ne kadarını karşılayabildiği değerlendirilerek hekim tarafından karar verilir.

Vitamin ve mineral eksikliği özellikle belirli bir besin elemanının eksikliği şeklinde olduğunda (raşitizm, çinko, demir eksikliği, pellegra) sorumlu vitamin ve mineral tek başına verilir ve gerekli diğer ilaveler yapılır. Bunu dışında kötü beslenme, büyüme geriliği düşünülüyorsa multivitamin şeklinde vermek aile ve çocuk açısından kolaylıklar sağlamaktadır.

Günümüzde doğal ürün tüketimi ile ilgili bilinç giderek artmaktadır. Doğal ürünlerden uzaklaştıkça besinlere bağlı allerji, hormonal ve toksik etkiler, besin kalitesinde düşme, yetişkinlere kıyasla bebek ve çocuklar üzerinde daha olumsuz etkilere yol açmaktadır. Çevre bilincinin artması, doğal ürünlere yönelim, eğitim beslenme bilincinin artmasını sağlamaktadır. Her şey mevsiminde ve doğal tüketildiğinde, çocuğun yaşına uygun ve çeşitlilik içerdiğinde büyüme ve gelişmesi için gerekli vitamin ve mineralleri beslenme ile sağlayacaktır.