Çocukların güvenli bir şekilde teknoloji kullanımı

Çocuklar Teknolojiyi Nasıl Güvenli Kullanabilir?

Çocuklarımızı teknoloji ile rahatça baş başa bırakacak kadar iyi bir dönemde değiliz ve anne-babalar kadar çocukların da bunun bilincinde olması önemli. Peki, çocukların güvenli teknoloji kullanmasına nasıl yardımcı olabiliriz? İşte detaylar:

Teknoloji Kullanım Süresini Yaşa Göre Belirleyin.

Çocukların bulundukları yaş grubuna göre teknoloji kullanım sürelerini belirleyerek ilk adımı atabilirsiniz.

0-2 yaş arası: Bu yaş gruplarında teknoloji kullanımı olmamalı.

2-5 yaş arası: Kontrol edilmek koşuluyla günde en fazla 1 saate izin verilmelidir.

İlköğretim: İlkokul düzeyinde olan çocuklar için günde en fazla 1,5 saat. Ortaokul düzeyinde olan çocuklar için ise en fazla 2 saat olmalı.

Lise: Çocuğunuzla birlikte belirleyeceğiniz bir sınırlandırma çerçevesi çizilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Burada belirtilen teknoloji kullanımı süreleri tüm teknolojik cihazları kapsamaktadır. Yani tablet, telefon, bilgisayar ya da televizyonda geçirilecek sürenin toplamı bu süreye dâhildir.

Teknolojiyi Nasıl Kullandığını Denetleyin

Denetleyin dediysek, müfettiş edasıyla değil de daha arkadaş canlısı bir tavırla yapın bunu. Oynadığı oyunlar ne tür oyunlar, arkadaş çevresi nasıl, kimlerle iletişim kuruyor gibi soruların cevapları sizde olmalı. Aksi halde çocuğunuza ve muhtemel problemlere yabancılaşmanız çok normal.

Sıkı Yasaklar Koymayın

Bir şeyi ne kadar yasaklarsanız o kadar cazip hale geldiğini kendi çocukluğunuzdan bile hatırlayabilirsiniz. Eğer teknoloji çatısı altında bir şeyi yapmalarını istemiyorsanız direkt olarak yasaklamak yerine ufak ufak ve dikkatini çok çekmeden uzaklaştırmaya çalışmak daha mantıklı olacaktır. Dilerseniz ona, yaptığını neden yasaklamak istediğinizi nazik bir dille anlatabilirsiniz. Ona güvendiğinizi ve hata yapsa bile onu çok sevdiğinizi de ifade etmek süreci daha kolay yönetmenizi sağlayabilir.

Güvenli Oyunlar Oynaması için Yönlendirin

Aslında çocuklar, her ne kadar dik başlı gibi görünseler de yönlendirmelere açıktırlar. Bu fırsatın farkına vararak çocuğunuza güvenli oyunları önerin. Reklam göstermeyen ya da oyun içi mesajlaşma gibi seçenekler sunmayan oyunları kısa bir arama ile bulabilirsiniz. TÜBİTAK destekli ve pedagojik ürün sertifikalı Türk oyunu MentalUP da bu oyunlardan biridir ve günde sadece 20 dakikalık egzersizlere izin vererek teknoloji bağımlılığını da önlemeyi amaçlar.

Teknolojinin Ödül Olarak Algılanmasına İzin Vermeyin

Günümüzde anne-babaların en sık düştüğü yanlışlardan biri olarak göze çarpan bir davranış olmakla birlikte bunu engellemek de elimizde. Sadece, bir davranışın ya da başarının ödülü olarak teknolojiyi kullanmayacağız. Eğer derslerini yaparsan telefonu kullanabilirsin ya da hemen uyursan yarın tablet ile oynamana izin vereceğim gibi vaatler çok kısa bir zaman sonra ters tepecektir. Bu hataya düşmemeye özen gösterin.

Youtube’da Sizin Hesabınız Açık Olsun

Neredeyse her yaş grubundan çocuğun en sık zaman geçirdiği dijital mecra Youtube. Hal böyleyken çocukların hangi içerikleri ve içerik üreticilerini izlediğini de denetlemek gerekiyor. Eğer sizin hesabınız açık olursa, daha önce neleri izlediğini görebilirsiniz. İzleme geçmişi sekmesinden bu akışa ulaşmanız mümkün olur. Youtube’a girdikten sonra profil fotoğrafınıza tıklayarak kendi hesabınızı açabilirsiniz.