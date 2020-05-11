Çocuklarla keyifli tatil bir ütopya mı?

Çocuklarla Kolay Tatilin Formülü

Nilsu Emre’nin geçtiğimiz günlerde Dorlion Yayınları’ndan piyasaya çıkan ‘çocuklu geziler’ temalı kitabı “Eren İle Selin’in Gezi Takvimi”, çocuklarıyla gezmenin tadını çıkartmak isteyen ebeveynler için 12 çocuk dostu kenti 0-12 yaş arası çocuklara gezmeyi sevdirecek 10’larca faaliyet, bilmece ve bulmacayla bir arada tanıtıyor.

Her aya -Türkiye’den ve dünyadan- bir şehir; her şehri ziyaret için de ayrı bir neden sunan kitap; aynı zamanda hem ebeveyne hem de çocuklara bir arada hitap eden ilk ve tek Gezi Takvimi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Kitap, ayrıca; “trende, arabada, uçakta daha mutlu yolculuklar ve ailece geçirilecek daha kaliteli zamanlar”a yönelik eğlenceli tavsiyelerle; hep birlikte deneyimleyebileceğiniz festival, müze ve tadım önerileriyle süslenmiş. Bu önerilerin çocukların gözünden ve yalın bir dille anlatılmış olması ise verilen bilgilerin akılda kalıcılığını arttırıyor.

Siz de yola çıkmadan önce gezinizi “Eren İle Selin’in Gezi Takvimi” ile planlayıp; ailece mutlu bir yolculuğa çıkabilirsiniz.