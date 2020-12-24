Devam Sütü Nedir, Neden Kullanılır? Bebeklere Devam Sütü Ne Zaman Verilir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da desteklenen ilk 6 ay anne sütü bazı durumlarda gerçekleşmeyebilmektedir. Bazı durumlarda ise anne sütü bebek için yeterli gelmemektedir. İşte bu durumlarda bebeklerin beslenmesi için devam sütlerinden diğer bir değişle formül mamalardan yararlanılmaktadır.

Devam Sütü Nedir?

Devam sütleri diğer isimleriyle formül mamalar, bebeklerin anne sütünden sonra ikinci beslenme kaynakları olmaktadır. Devam sütleri genellikle inek sütünden elde edilmektedir. İnek sütlerinin içeriğinde bulunan ve bebek için uygun olmayan maddelerin çıkarılarak yerine bebeğin gelişimine uygun olan maddeler eklenerek elde edilmektedir. Ayrıca alerjik bebekler için keçi sütünden elde edilen devam sütleri de bulunmaktadır. Diğer bir yandan süt proteinin her türlüsü için alerji geliştiren bebekler için bitkisel sütlerden elde edilen devam sütleri de bulunmaktadır.

Diğer bir yandan piyasada devam sütü altında vitamin takviyeli inek sütleri de bulunmaktadır. Bu sütlerin normal inek sütleri olduğu için 1 yaşın altındaki bebeklere verilmemelidir. Bu sütlere de hazır devam sütü denmektedir. Ayrıca devam sütlerinin konsantre versiyonları da bulunmaktadır.

Bebeklere Devam Sütü Ne Zaman Verilir?

Devam sütleri bebeklere 1 yaşından sonra verilmelidir. Çünkü içerisinde süt proteini bulunmaktadır. Genel kullanım yaşı ise 1 ile 3 yaş arasında olmaktadır.

Anne Sütü İle Devam Sütü Arasındaki Fark Nedir?

Anne sütü ile devam sütleri arasındaki en büyük fark bebeklerin sindiriminden kaynaklanmaktadır. Çünkü devam sütlerinde yüksek miktarda kazein bulunmaktadır. Bu madde anne sütünde de bulunmasına rağmen oranı son derece düşüktür ve bebeklerin sindirim sistemleri tarafından kolaylıkla sindirilebilmektedir. Ancak inek sütü içerisinde çok miktarda bulunduğu için bebekler tarafından sindirilmesi daha zordur.

Devam sütleri her ne kadar anne sütünün formülüne benzetilmeye çalışılsa da bu henüz başarılı olamamıştır. Anne sütü içerisinde bulunana bütün maddeler bebeklerin gelişimleri için tam da ihtiyaçları olan maddelerdir. Diğer bir yandan devam sütlerinin içeriklerinin bebeklerin gelişimini karşılayacak bütün besinleri içermediği bilinmektedir.

Devam Sütü Faydalı mı?

Anne sütü yokluğunda bir bebeğe verilebilecek en uygun besin devam sütü olmaktadır. Özellikle ek gıdaya başlayan bebeklerde anne sütü eksikliğinin ek gıda ile kapatılmaya çalışılması son derece yanlış bir davranış olmaktadır.