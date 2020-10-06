Dijital oyunlar çocuklar için yararlı mı, zararlı mı?

Bilinçli kullanıcılar için risk yok



Çocuklar için faydalı teknoloji hamleleri yıllar öncesinden başlamış olsa da özellikle pandemi sürecinde teknoloji, bir tehdit olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldi. Elbette bilinçli kullanıcı olmak çok önemli! Çocuk gelişim uzmanları, teknolojiyi yasaklamak yerine çocuğun yaşına uygun içeriklerin, yine çocuğun yaşına uygun günlük ekran süresi de gözetilerek tüketilmesini öneriyor. Örneğin, eğitici oyunlar çocukların bilişsel becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlıyor.

Anne babalara iş düşüyor



Uzmanlar uyarıyor: Elbette, zeka oyunları adı altında sunulan her içeriğe itibar etmemek gerekiyor. İlgili oyunun zararlı içerikler barındırmadığından ve güvenilir olduğundan emin olmak gerekiyor. Faydalı ve güvenilir oyunlara bir örnek vermek gerekirse, MentalUP Eğitici Zeka Oyunu bu konuda biçilmiş kaftan diyebiliriz. Anne-baba ve eğitmenlerin, bu tür güvenilir oyunları tercih etmeleri gerekiyor.

Hangi oyun ve uygulamalar zararlı?



Öncelikle her ebeveynin, çocuğun oynamak istediği oyunu bizzat incelemesi ve çocuk için zararlı öğeler barındırıp barındırmadığını gözlemlemesi gerekiyor. İçerisinde korku, şiddet, argo ve olumsuz davranışlara teşvik edici öğeler barındıran oyunlar, çocuklar için uygun değildir. Aynı şekilde, online yazışma imkanı sunan veya üçüncü taraf reklamlar yayınlayan oyun ve uygulamalar da çocuklar için uygun değildir. Yukarıdaki olumsuz öğeleri barındırmadığı halde hiçbir faydası olmayan oyun veya uygulamalar yok mudur? Elbette var ve bu tür oyunlarla da çocuğun ekran başında gereksiz vakit geçirmesine sebep olabiliyor. Bu yüzden zararsız olmasına dikkat ettiğimiz kadar, faydalı olmasına da dikkat etmemiz gerekiyor.

Doğru oyun seçimi nasıl yapılır?



Kolaylık sağlaması açısından, tavsiye edilen eğitici ve öğretici uygulamalara yönelmek faydalı olabilir. Tabii, tavsiyelerin, alanında uzman kişiler veya otoriter eğitim kurumları tarafından yapılmış olması çok önemli!

Örneğin, yukarıda paylaştığımız MentalUP Eğitici Zeka Oyunu; Washington Üniversitesi ve dünyanın önde gelen birçok eğitim kurumu tarafından tam puan aldı. Özellikle de UCL (University College London) akademisyenleri tarafından yapılan akademik çalışmaların sonuçları çok çarpıcı oldu: MentalUP, araştırmaya dahil edilen çocukların dikkat becerilerini yüksek oranda artırmayı başardı! Tıpkı bu şekilde her ebeveyn, güvenilir kaynaklarda kısa bir araştırma/sorgulama yaparak, doğru oyunlara ulaşabilir.

Evden eğitimde teknolojinin rolü büyük



Çocuklar okulda yalnızca bilgi öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli etkinliklerle zihinsel becerilerini geliştiriyorlar. Salgın hastalıklar nedeniyle kısmen evden eğitim almak zorunda kalan çocukların ise eğitim ve öğrenim ihtiyacı, teknoloji sayesinde karşılanıyor. Bu açıdan bakınca teknolojinin çocuklarımıza düşman değil, dost olduğunu söylemek mümkün. Tabii, teknolojiyi doğru amaçlarla ve doğru bir şekilde kullandığımız sürece…

EBA üzerinden uzaktan işlenen derslerde çocukların öğrenme ihtiyaçları giderilirken, MentalUP gibi faydalı çocuk oyunları sayesinde ebeveynler, evde çocuklarının bilişsel beceri gelişimini destekliyor.