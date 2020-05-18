Diş buğdayı partisi nedir, neden yapılır? Diş buğdayı nasıl gerçekleştirilir?

Diş buğdayının bir diğer adı da diş hediği. Hedik suda kaynatılan bulgur ve buğday gibi malzemelerin genel adı. Bu yüzden Anadolu’nun çoğu bölgesinde diş hediği adıyla kutlanılan diş çıkarma, atalarımızdan bize kalan bir gelenek aslında.

Diş buğdayı partisi neden yapılıyor?

Aslında bunun birden fazla nedeni var. Eski zamanlarda anne adayları hamilelikle ilgili fiziksel ve psikolojik sıkıntılarını çok anlatamaz, kendi içlerinde yaşarmış. Hamilelik sonrası lohusalık döneminde de bu devam edermiş. Dolayısıyla aile büyükleri ve dostlar bu zor zamanlarında onları rahatlatıp, moral olsun diye diş buğdayı partisi düzenlermiş.

Diş buğdayı partisinin düzenlenmesinin bir diğer nedeni de ilk dişi çıkan bebeğin, çıkacak diğer tüm dişlerinin acısız, sorunsuz çıkmasını dilemek için yapılan bir kutlama olmasıymış. İnanışa göre kolay pişirilen buğday gibi dişler de kolay ve ağrısız çıkarmış.

Diş buğdayı, tüm bu geleneksel gerçekler ve inanışlar dışında, günümüzde lohusalık dönemi geçiren anneler tarafından eğlence ve arkadaşlarla hoş zaman geçirmek için düzenlenen güzel bir organizasyondur aslında.

Diş buğdayı partisi nasıl düzenlenmeli?

Diş buğdayı partisinde ilk kural bebeğin dişinin çıktığını ilk gören kişinin o partinin özel davetlisi olmasıdır.

Bu özel davetli bebeğe şık giysiler alır ve hediyeler getirir.

Partinin yapılacağı ortam özel olarak süslenir. Genelde diş figürleri ya da sevimli karakterlerle süslemeler yapılır. Bunun dışında annenin özel bir zevki varsa o da olabilir.

Davetlilere özel davetiyeler gönderilir.

Özel ikramlar yapılır. Bunlar kek, kurabiye, börek vs. olabilir.

Aileden biri ya da deneyimli biri diş buğdayı adı verilen özel karşımı pişirir.

Geleneğe göre bebek, temiz bir zemine koyulur, pişirilip soğutulmuş buğdaylar yavaşça kafasından aşağı dökülür. Saçlarında kalan taneler temiz bir ipe geçirilir ve dişlerinin bu taneler gibi sıralı ve sorunsuz çıkması dilenir.

Partinin en eğlenceli etkinliklerinden biri de mesleklerle ilgili olandır. Yine aynı zemin üzerinde mesleklerle ilgili olduğu düşünülen eşyalar dizilir. Örneğin doktor için şırınga, mühendis için bir cetvel, öğretmen için bir kalem gibi. Bebek bunlardan hangisine dokunursa seçeceği mesleğin o olduğuna inanılır.

Davetlilere, hazırlanan ikramlar ve hediyeler dağıtılır.

Davetliler anneye bebek için aldıkları hediyeleri verirler.

Tercihe göre bazı partilerde fotoğraf ve video çekimi olabilir. Bu kişinin bütçesi ve zevkiyle orantılı olarak artırılabilir.





Diş buğdayını nasıl pişireceğim?

Diş buğdayı tarifi de aşure gibi çeşitli şekillerde yapılabilir. Aşağıda sizi basit ve pratik bir tarif bekliyor?

Malzemeler

1 su bardağı aşurelik buğday

Bir gece suda bekletilmiş yarım su bardağı nohut

5 su bardağı su

Yapılışı

Buğdayınızı güzelce yıkadıktan sonra düdüklü tencereye alın ve üzerinde bir gece suda beklettiğiniz nohutları ekleyin. Son olarak da beş su bardağı suyu ekleyip düdüklünüzün kapağını kapatın. Karışım 45 dakika pişmeli. Suyunu çekmiş olmalı. Normal tencerede de ortalama 1,5 saatte pişirebileceğiniz diş buğdayını ister şekerli ister tuzlu olarak tüketebilirsiniz.

Baby shower ve diş buğdayı bir arada

Hamilelik öncesi çocuğa gereken eşyaların hediye edildiği, hamile anneye keyifli bir gün yaşatan baby shower, bizim kültürümüze ait bir kutlama değil. Buna rağmen oldukça eğlenceli ve anneye moral veren bir kutlama.

Diş buğdayının da çıkış noktasına baktığımızda aynı amaçla düzenlendiği görülüyor. Farklı kültürlerden çıkan bu iki kutlama da anneye moral vermek ve bebeğin eksiklerinin tamamlanmasına yardımcı olmak aslında.