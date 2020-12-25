Diş Hediği Nedir? Diş Hediği Kutlaması Hangi Buğdaydan Ve Nasıl Yapılır?

Geçmiş zamanlardan günümüze kadar gelen ve hala günümüzde ilgi duyulan gelenekler vardır. Şüphesiz ki bu geleneklerden en eğlenceli ve heyecanlı olanlardan bir tanesi ise diş hediğidir. Diş hediği yani diş buğdayı günümüzde farklı konseptler uygulanarak kutlanmaktadır.



Diş Hediği Nedir?



Anadolu'dan günümüze kadar gelen eski bir adettir. Bebekler ilk diş çıkardıkları zaman ebeveynleri tarafından buğday pişirilir ve dağıtılır. İlk dişin çıktığını gören kişi ise bebeğe özel bir hediye alır. Günümüzde oldukça popüler bir durum olsa da bazı aileler bu geleneği uygulamamaktadır. Aynı zamanda sadece ülkemizde değil bazı yabancı ülkelerde de bu gelenek oldukça popüler bir hal almıştır.



Diş Hediği Kutlaması Hangi Buğdaydan ve Nasıl Yapılır?



Diş hediği, aşurelik buğday ile yapılır. Bazı konseptlerde diş kurabiyesi, diş buğdayı süsleri, diş hediyeleri gibi farklı malzemeler kullanılsa da ana malzeme buğdaydır. Bebek beyaz renkte bir örtü üzerine oturtulduktan sonra üzerine, önceden haşlanıp soğutulmuş olan buğday dökülür. Sonra bebeğin kafasında kalan buğday taneleri alınıp bir ipe sıra ile dizilir. Bebeğin dişlerinin bu buğdaylar gibi olması yani sıra sıra inci gibi olması ve acısız çıkması temenni edilir.



Daha sonrasında diş çıkaran bebeğin önüne bazı meslek gruplarına ait olan malzemeler konulur ve bebek hangisini seçerse ilerideki mesleğinin de o olacağına inanılır. Diş hediğine gelen misafirlere diş hediği ikram edilir, bebeğe ve misafirlere hediyeler verilir.



Diş Hediği Malzemeleri

5 su bardağı su

2 su bardağı buğday (Aşurelik)

Fındık

Badem

Kuru Üzüm

Ceviz

Renkli Şekerler

1 su bardağı haşlanmış nohut

Nar

İsteğe göre pekmez ya da tuz

Diş Hediği Hazırlanışı: 2 su bardağı buğdayı ve 5 su bardağı suyu bir tencere içerisine koyun. Su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılır. Buğdayların yumuşaması için yaklaşık olarak 25 dakika kadar kısık ateşte pişirilir. Buğdaylar yumuşadıktan sonra ocağın altını kapatılır ve buğday bir süzgeç yardımıyla süzülür. Eğer diş hediğinizin tatlı olmasını istiyorsanız pekmez ile tatlandırıp ve içerisine bademi kuru üzüm, fındık ve ceviz ekleyerek ikram edebilirsiniz. Diş buğdayı yapılıp dağıtıldıktan sonra kalan diş hediğinin bir bölümü bolluk ve bereket için kuşlara, bir bölümü de apartmanda bulunan komşulara dağıtılır.