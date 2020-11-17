Disleksi nedir? Çocuklarda özel öğrenme güçlüğü belirtileri nelerdir?

Şimdi gelelim “Disleksi nedir?” sorusunun cevabına…

Normal ya da üstün zekalı çocuklarda yaşanan düşünme, okuma, yazma ve anlamada yaşanan güçlüğü ifade eder. Cümlenin başında belirtildiği gibi zekasında hiçbir sorun olmayan hatta üstün zekalı olabilecek çocuklarda görülebilen bu durum onun yaşıtlarına göre daha zor öğrenmesine ve zekasına göre daha az başarılı olmasına neden olabilir.

Kısacası disleksi zihinsel bir gerilik durumu değildir, algılamada yaşanan bir farklılıktır.

Aynı zamanda özgül öğrenme güçlüğü olarak da bilinen bu durumun üç farklı türü vardır: disleksi, disgraif ve daskalkuli. Disleksi okumada yaşanan güçlük, disgrafi yazılı ifadede sorun yaşama, diskalkuli ise matematik güçlüğü olarak bilinir.





Çocuklarda özel öğrenme güçlüğü belirtileri nelerdir?



OKUMADA

Kelimeleri okurken heceleyebilir. Heceleri atlayarak okuyabilir ya da karıştırabilir.

Kelimeleri tersten okuyabilir.

Harfleri karıştırabilir.

YAZMADA

Harfleri ters yazabilir, atlayabilir ya da yerlerine rakamlar yazabilir.

Birbirine benzeyen şekilleri olan harfler ve rakamlar onlara aynı gelebilir.

ÖĞRENMEDE

Günlük hayatta çok basit olan şeyleri öğrenemeyebilirler. Sağ ve solu ayırt etme, ayakkabılarını düz giyebilme ya da bağcıklarını bağlayabilme zorladığı konuların başında gelebilir.

ANLAMADA

Dikkat süreleri kısıtlıdır. Bu yüzden çok iyi gözlemlenmeli, isteksizlikle karıştırılmamalıdır. Dikkat süresi kısa olduğu için konuları anlama, problemleri çözme konusunda geri kalabilirler.

ÖNEMLİ NOT! Öğrenme güçlüğü yaşayan ve derslerinde sıkıntı yaşayan bir çocuk hiç ummadığınız bir alanda çok başarılı olabilir.