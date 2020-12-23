Duygusal Zeka Nedir, Nasıl Ölçülür? Duygusal Zekayı Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler

EQ, çoklu zeka kuramı ile birlikte ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu kurama göre insan beyni sadece matematiksel ve bilişsel yeteneklerle tanımlanamaz. Çoklu zeka teorisini destekleyen bilim insanlarına göre IQ daha çok kişisel becerileri, analiz etme ve uygulama gibi yetileri kapsayan bir kavramdır. Duygusal zeka ise bireyin toplum içindeki yeri ve diğer insanlarla kurdukları iletişim için önemlidir.



Duygusal Zeka Nedir?



Duygusal zeka düşünen kalp ya da hisseden beyin olarak tanımlanan, empati, hızlı karar verebilme ve duyguları kontrol altında tutma gibi becerileri kapsayan zeka türüdür.



Duygusal zekası yüksek olan kişilerin belli başlı ortak özellikleri vardır. Empati yetenekleri gelişmiş olduğu için karşı tarafın hangi duygu ya da düşünceyle hareket ettiğini sezebilirler. Kendisi gibi düşünmeyen insanları yargılamak ya da eleştirmek değil anlamaya çalışırlar. Hem kendilerini hem de çevresindeki kişileri kolayca motive edebilirler. Bu nedenle iş hayatında hedeflediklerini kısa sürede gerçekleştirebilirler.



Duygusal Zeka Nasıl Ölçülür?



Duygusal zeka, IQ gibi matematiksel parametrelere bağlı bir zeka türü değildir. Daha çok sosyal ve duygusal yetenekleri kapsayan bir kavram olduğu için ölçülmesi son derece zordur. Bununla birlikte sosyal yaşamda ve ikili ilişkilerde ortaya konan davranışlar, bir insanın duygusal zekasının gelişip gelişmediğini gösterir.



Örneğin empati yapma yeteneği yüksek olan kişilerin EQ'ları da aynı oranda gelişmiştir. Karşısındaki insanların duygularını anlayıp ona göre davranan ve liderlik vasfı ortalamanın üstünde olan bireyler de duygusal zekası yüksek kişiler arasında yer alır.



Duygusal Zekayı Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?



Duygusal zekayı geliştirmek için eleştirilere açık olmak aynı zamanda yer yer öz eleştiri yapabilmek gerekir. Bunun dışında bazı uzmanlara göre roman okumak ve film izlemek de EQ'unun gelişmesinde doğrudan doğruya etkilidir. Bu tür kurgusal eserlerde farklı kişiliklere sahip kişilerin hayatını okumak / izlemek empati yeteneğinin artmasını sağlar. Bu da duygusal zekanın gelişmesinde önemli bir rol oynar.



Duygusal Zeka ve Analitik Zeka Arasındaki Farklar Nelerdir?



1- Kısaca IQ olarak tanımlanan analitik zeka, daha çok matematiksel zeka ile ilgili bir kavramdır. EQ ise duyusal ve sezgisel zekanın gelişmesiyle artar.



2- IQ'sü yüksek olan kişiler problem çözme ve sorunları tahlil etme gibi yeteneklere sahiptir. Duygusal zekası yüksek olan bireyler ise daha çok yaratıcılık gerektiren sanatsal konularda başarılıdır.



3- Analitik zekanın yetkin olduğu konular arasında dil, matematik ve fen bilimleri başta gelir. Duygusal zekanın yetenekli olduğu alanlar ise fotoğraf, resim, sinema gibi görsel sanatlar ve iletişim bilimleridir.