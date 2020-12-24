Edward Sendromu Nedir? Bebeklerde Trizomi 18 Belirtileri Nelerdir?

Edward sendromu daha çok ilerlemiş anne yaşına bağlı olarak meydana gelmektedir. Fakat daha genç anne doğumlarında da gözlemlenen bir durumdur.



Edward Sendromu nedir?



Edward sendromu annedeki yumurta oluşumu ya da babadaki sperm oluşumu sırasında yaşanılan kromozom bozukluğudur. Edward sendromu, canlı doğumlar arasında sık sık görülen bir kromozal bozukluktur. Edward sendromunda vücutta bulunan her kromozom iki çift iken, bir kromozom üç çift olarak bulunmaktadır. Doğum sonrası bebeklerin birçoğu kaybedilmektedir. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır.



Bebeklerde Trizomi 18 Belirtileri Nelerdir?

Büyüme Eksikliği

Beslenme ve Nefes Darlığı

Gelişimsel gecikmeler yaşanır.

Zeka geriliği gözlenir.

Erkek bebeklerde inmemiş testisler gözlenir.

Baş ve yüz alanlarında belirgin şekil bozuklukları görülür.

Normalden aşağıda kulak, anormal durumda küçük çene, dar çatıya sahip küçük ağız, yukarı doğru burun oluşur.

Dar göz kapağı kıvrımları, geniş aralıklı gözler, üst göz kapaklarının sarkması gözlenir.

Parmaklar çakışır. El ve ayaklarda şekil bozuklukları meydana gelir.

Sınırlı kalça hareketleri olur.

Küçük bir leğen kemiğine sahip olunur.

Böbrek şekil bozuklukları meydana gelir.

Kısa göğüs kemiğine sahip olunur.

Edward Sendromu Hastalığı Neden Olur?



Kromozom sayısı bölünme sonucunda eşit dağılmaz. Hücreler ana hücreden bölünme sonrası kromozom sayıları farklı olur. Bu durum Edward sendromu oluşumuna sebep olan durumlardan biridir.



Edward Sendromu Teşhisi Nasıl Konulur?



Gebeliğin ilk haftalarında tarama testleri yapılır. Ultrasonda bebeğin etrafında fazla sıvı görülmesi ve bebeğin beyninden kistlerin fark edilmesi ile uyarılar oluşur. Yapılan testlerde risk yüksek çıkarsa farklı testler yapılır. Anne adayına kan testi yapılır. Yapılan bu testler bebeğe hiçbir zarar vermez.



Edward sendromu teşhisi konulan bebekler içerdiği özellikler nedeni ile fazla yaşama fırsatı bulamazlar. Canlı doğan bebeklerin yaşam sürelerini uzatmak için anomaliler tedavi edilir. Bazı fiziksel oluşan durumlar ameliyat ile tedavi edilir. Yapılan ameliyat ve iyi bir bakım ile bebeklerin yaşam süreleri uzatılır. Gerekli bakım ve tedavi yapılmadığı takdirde bebeklerin yaşama süreleri oldukça fazla kısa olur.