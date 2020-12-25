Göğüs Ucu Yarasına Ne İyi Gelir? Emzirirken Oluşan Yara İçin Evde Çözüm Önerileri

Göğüs ucu yaralarının oluşmasını engellemek için ilk olarak, doğum yapmadan önce, koruyucu ve nemlendirici kremler kullanmak son derece önemlidir. Aynı zamanda doktorunuzun tavsiye ettiği bir krem varsa hamilelik döneminde kullanmaya başlayarak emzirme dönemi boyunca da kullanabilirsiniz.



Göğüs Ucu Yarasına Ne İyi Gelir?



Emzirmeye başladığınız ilk dönemlerde göğüslerinizde bir yaralanma ve buna bağlı olarak da bebeğinizi beslerken bir acı hissetme durumu söz konusu olabilmektedir. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki endişe etmenize gerek yok. Bu yaralar kısa bir süre içerisinde geçecektir. Tedavisinde ise mümkün olduğunca doğal yöntemleri kullanmanızda fayda vardır. Bilinen en doğal yöntem ise anne sütünün göğüs uçlarında ki yaralara sürülmesi olarak söylenebilir.



Emzirirken Oluşan Yara İçin Evde Çözüm Önerileri



Emzirmeye ilk başladığınız dönemlerde göğüs uçlarınız da bir yaralanma oluşabilir. Bu çatlaklar normalde acımasa bile bebeğinizi beslemek istediğiniz zaman size acı verebilir. Aynı zamanda süt kanallarında meydana gelen tıkanma sonucunda da böyle problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.



- Ayva çekirdeği jeli ile göğüs ucunuza masaj yapabilirsiniz.

- Çay ağacı yağıda oldukça etkili bir yöntemdir.

- Doğal olan bir diğer yöntem de zeytinyağı sürmektir.

- Anne sütü sürmek ise en doğal ve mucizevi yöntemdir.

- Sarı kantaron yağıda tercih edilebilir.

- Aloe vera yapraklarının içerisinde çıkan jeli de göğüs uçlarınıza sürebilirsiniz.

- Vazelin sürmek de bir çözüm olabilir. Ancak emzirmeden önce mutlaka temizlemelisiniz.



Bebek Emzirirken Göğüste Neden Yaralar Oluşur?



Bebekler emzirilirken özellikle ilk dönemlerde annelerin göğüs uçlarında bu tarz yaralanmalar görülür. Bunun en temel ve bilinen sebebi ise yanlış emzirme pozisyonları olarak kendini göstermektedir. Yanlış bir şekilde tutulması ile birlikte göğüslerinizde bir yaralanma durumu ortaya çıkabilmektedir.



Bebeğiniz de acemi olduğu için yanlış bir şekilde emmeye çalışarak göğüs ucunuzun zarar görmesini sağlayabilir. Tüm bu etkenler olmasa bile sürekli olarak bebeğinizi beslediğiniz için bir ıslanıp bir kuruyan göğüs ucu çatlamaya başlayabilir. Böyle durumlarda da bebeğinizi beslerken acı hissetmenize sebep olabilir.