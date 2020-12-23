Kalp Pili Nedir, Ne İşe Yarar? Kalp Pili Neden Ve Nasıl Takılır?

Kalp pilleri, kalbin görevini doğru şekilde yapamadığı durumlarda, kalbin işlevini elektrik uyarıları göndererek yapmasını sağlayan cihazlardır.



Kalp Pili Nedir?



Eğer bir hastanın kalbi görevlerini yeterince iyi şekilde yerine getiremiyorsa ve bu da hastanın hayatını olumsuz etkiliyorsa, bu durumda kalbin görevlerini doğru şekilde yapabilmesi için kalbe kalp pili takılır.



Kalp pili insan fizyolojisi ile uyumlu bir cihazdır ve içerisinde enerji aldığı bir jeneratörü bulunur. Kalp pili kalbe elektrik uyarıları göndererek, kalbin görevlerini doğru ve düzgün bir şekilde yapabilmesini sağlar. Pek çok kalp hastalığının tedavisinde kullanılan ve hastaların hayatını oldukça kolaylaştıran, yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.



Kalp Pili Ne İşe Yarar?



Zaman zaman pek çok sebebe bağlı olarak ortaya kalp problemleri çıkabilir. Bunlar kalp ritminin bozulması ya da kalbin kan pompalarken yeterli düzeyde kasılamaması gibi problemlerdir. Bu problemler ortaya çıktığı vakit nabız ve kalp atışı olması gerekenden çok daha yavaşlayabilir ve hatta bazı durumlarda kalbin durmasına sebep olabilir. Aynı zamanda kalp kanı doğru şekilde ve yeterince pompalayamadığı için, halsizlik ve bitkinlik hissetme, bayılma gibi durumlar ortaya çıkabilir.



İşte bu gibi durumların önüne geçilmesi ve kalbin görevlerini yerine getirerek ortaya olumsuz sonuçların çıkmasını engellemek için, kalp pili takmak yöntemi uygulanır. Kalp pili takmak bu gibi sorunlar yaşayan hastaların hemen hemen tamamında işe yaramaktadır.



Kalp Pili Neden Takılır?



Kalp pili hastanın kalbinin tüm görevlerini doğru şekilde yerine getirebilmesi için takılır. Kalp pili takıldıktan sonra hasta, önceden yaşadığı problemlerin birçoğunu yaşamaz ve hayatın daha rahat bir şekilde sürdürebilir. Tabii ki bu hastalar vücutlarında kalp pili varken bazı noktalara da dikkat etmek zorundadırlar.



Örneğin kalp pili takılı olan hastalar cep telefonlarını kalplerine çok yakın tutmamalıdırlar. Bu mesafe yaklaşık olarak 15-20 cm civarında olmalıdır. Aynı zamanda herhangi bir x-ray cihazından geçilmemeli ve tıpkı cep telefonları gibi metal dedektörleri de kalpten 15-20 cm uzak tutulmalıdır.



Kalp Pili Nasıl Takılır?



Kalp pili takılırken hasta üzerinde genel anestezi uygulanmasına gerek yoktur. Kalp bölgesinde uygulanacak bir lokal anestezi yeterlidir. Kalp pili deri altında bir kese açılarak köprücük kemiğinin hemen altına yerleştirilir. Bu operasyon yaklaşık olarak 45 dakika ila 60 dakika arasında sürmektedir. Kalp pili türüne bağlı olarak kalp pilinin belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Bu süre genellikle 5 yıl ila 10 yıl arasındadır.