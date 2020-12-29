Kolik bebek nedir, belirtileri nelerdir? Bebeklerde kolik ne zaman biter?

En bilinen belirtisi kesintisiz ağlamadır. Kolik bir bebek kesintisiz ağlayabilir ve kasılabilir. Günde ortalama üç saat ağlayan kolik bebekler vardır. Kasılma sırasında yüzünün kızarması ve huysuz olması diğer belirtileri arasında sayılabilir. Diğer bir belirtisi de bacaklarını yukarı çekmesi ve germesidir. Sırtını yay gibi gerer. Bu hareketleri kendi çabasıyla rahatlamak için istemsizce yapar. Bu ağlama ve kasılma nöbeti kaka yaptıktan ya da gaz çıkardıktan sonra kesilir.

Bebeklerde genelde 2. ya da 3. hafta başlayan kolik olma durumu 6. aya kadar devam eder. Bu süreler tabii ki bebekten beye değişebilir.





Kolik bir bebek nasıl sakinleştirilir?

Bebeğiniz kolikse birtakım sakinleştirme teknikleri uygulayabilirsiniz. Bu bebekten bebeğe değişebilir. Deneme yanılma yöntemiyle kendi bebeğinizi hangisinin rahatlattığını çözebilirsiniz.

Bu tekniklerden hepsini bir kerede denememeli, her gün birini denemelisiniz.

1. Kucağınıza alıp gezdirebilirsiniz.

2. Sakinleştirici şarkılar ve ninniler söyleyebilirsiniz.

3. Emzirmeyi deneyebilirsiniz.

4. Ilık suyla yıkayabilirsiniz.

5. Hafif bir masaj yapabilirsiniz.

6. Yüzü koyun çevirebilirsiniz.