Kötü bir ebeveyn miyim?

Hata yaptıkça öğrenir, öğrendikçe de yeni hatalar yapabilirsiniz. Ebeveyn olmanın bir okulu, bir diploma alma şansı yoktur maalesef. Bu konuda en büyük gelişim destekçiniz ve öğretmeniniz 20 adet küçük parmağın sahibi, gülüşü dünyayı aydınlatan o miniklerdir çoğu zaman.

Ebeveyn olarak göreviniz tabii ki onu kollamak, korumak, beslenmesini eksiksiz sağlamak, hijyen kurallarına uyup onu temizlemek, sevgi göstermek… Bunlara sayısız madde eklemek mümkün. Bu maddeleri yerine getirirken bazen miniğiniz elini bir yere çarpabilir, yemeğini geciktirebilirsiniz, altını değiştirmeyi bir saat unutabilirsiniz hatta bazen ona karşı sesinizi yükseltebilirsiniz.

Vicdan azabı çekebilir, yetersiz kaldığınızı, çok yorulduğunuzu, tükendiğinizi düşünüp kendinizi bir çıkmazın içerisinde bulabilirsiniz. Bu aşamada size birkaç önerimiz var:

Ağlamak serbest

Ağlamak duygularımızın en doğal dışavurum şekillerinden biridir. Erkek ya da kadın fark etmeksizin ağlayabilir ve kendini rahatlamış hissedebilirsiniz.

Kendinizi yargılamayın

Kendinizi yeni işe başlamış bir stajyer olarak düşünün. Herkes bilmediği bir işe başlarken hata yapabilir, yanlış kararlar alabilir. Oturup sürekli kendinizi yargılamak yerine hatalarınızdan dersler çıkarabilirsiniz. Örneğin bebeğiniz yemeğini yemediği için onu zorladıysanız ve ters etki yarattıysa bir dahaki sefere başka bir karışım deneyerek oyunla ona yedirmeyi deneyebilirsiniz.

Kendinize ve eşinize zaman ayırın

Çoğu ebeveynin yaptığı hatalardan biri de kendine ve ilişkisine zaman ayırmamaktır. Ebeveyn olarak sizin ve eşinizin de kendiyle baş başa kalmaya ya da birlikte vakit geçirmeye ihtiyacı vardır. İmkanlarınız dahilinde küçük kaçamaklar yapabilirsiniz. Bu, bazen baş başa bir kahve içmek, odaya çekilip tek başına kitap okumak bile olabilir.

Uzman yardımı almak kadar doğal bir şey olamaz

Tüm bu olanlarla tek başınıza baş edemiyor olabilirsiniz. Gitgide üzerinde binen yükler, yorgunluk, uykusuzluk sinirli olmanıza yol açmış olabilir. Bu aşamada bir psikologdan destek almak harika bir fikir olabilir. Sizi dinleyen ve bir uzman gözüyle olaylara yaklaşan biri çok iyi gelebilir.

Çocuk gelişim kitapları okuyun

Uzmanların yaptığı araştırmalar ya da ebeveynliği sizden önce deneyimlemiş birinin kaleminden çıkmış bilgiler çok işinize yarayabilir. Örneğin bir ikiz annesinin deneyimleri yeni ikiz sahibi olmuş bir başka anne için altın değerinde olabilir.