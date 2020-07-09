Milliyet Çocuk yaz boyunca küçük mucitlerin yanında

Odtü Yayıncılık tarafından özel olarak hazırlanan “Benim Küçük Deneylerim” serisi, Her Cuma günü Milliyet Çocuk ile birlikte tüm çocuklara hediye! Benim Küçük Deneylerim serisi, her evde bulunan basit araç- gereçlerle yapılabilen eğlenceli deneyler içeriyor. “Nasıl yaptılar” kitabıyla mucitlerin icatlarını siz de çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. “Biliyor musun” köşesi ile de çocuklara eğitici ve öğretici bilgiler sunuyor. Doğa-bilim konulu aktiviteler ve deneyler, çocuklarınızın hayal güçlerinin gelişmesine katkıda bulunurken, kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak.

Hiçbir ücret ödemeden sahip olacağınız bu öğretici ve eğlenceli deneyler serisi,

yaratıcı içeriğiyle çocuklarınızla birlikte yeni keşifler yapmanızı ve keyifli saatler geçirmenizi garanti ediyor! Her Cuma günü verilecek Milliyet Çocuk “Benim Küçük Deneylerim” ekini sakın kaçırmayın!