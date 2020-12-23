Montessori Nedir? Okul Öncesi Çocuklarda Montessori Eğitimi Nasıl Olur?

Montessori yöntemi, çocuğun aktivite seçiminde özgürlüğüne, deney yoluyla öğrenmeye ve özerkliğe dayanan bir eğitim pedagojisidir.



Montessori Nedir?



İtalya'daki ilk kadın doktorlardan biri olan Maria Montessori tarafından geliştirilen Montessori pedagojisi, özgüven, özerklik, deney ve nazik öğrenmeye dayalı alternatif bir eğitim yöntemidir. Amaçları, çocuğun öğrenme ritmine ve ilgi merkezlerine saygı duyarak uyanışını, duyularını, dünyaya açıklığını ve gelişimini teşvik etmektir. Montessori pedagojisi neden giderek daha fazla ebeveyni cezbediyor.



Çocuğun kendi hızında ve tam bir özgürlük içinde gelişmesine izin verirken kendine güveni ve özerkliği teşvik edin. Bunlar, son yıllarda artan başarıya sahip olan Montessori pedagojisinin doktrinleridir.



Özgürlük, Montessori pedagojisinin temel bir kavramıdır. Çocuklar, sınıfta yapmak istedikleri etkinliği kendilerine sunulan etkinlikler arasından seçmekte özgürdürler, yalnızca bu etkinliği eğitimciyle birlikte görmüş olmaları ve günü orada geçirebilmeleri koşuluyla istediklerini yaparlar. Ayrıca, çalışma atmosferine saygı gösterilmesi koşuluyla, uygun gördükleri şekilde konuşma (alçak sesle) ve sınıfta hareket etme hakkına da sahiptirler.



Okul Öncesi Çocuklarda Montessori Eğitimi Nasıl Olur?



Maria Montessori'nin doğumdan itibaren çocuk için iddia ettiği şey, özenle hazırlanmış bir ortamda özgürlük için eğitim, özerkliktir. Çocuğun bu ortamda kendiliğinden hareket etmesi, hem bireysel hem de sosyal olarak gelişiminin ana faktörlerinden biri haline gelir.



Temel doktirnlerden diğeri öz disiplindir. Özgürlük kavramı ile el ele gider ve düzeltmeler kadar tutuma da uygulanır. Pasif bir şekilde üçüncü bir şahıstan düzeltme beklemek yerine, çocuk hatalarını kendisi tespit etmeye davet edilir. Özellikle, Montessori yöntemine göre, daha iyisini yapmak için pratik gerektiğinden “doğru” ya da “yanlış” olması önemli değildir.



Maria Montessori'ye göre, çocuğun kendisine değil çevreye göre hareket etmek daha karlı. Pratikte bu, örneğin, ona bunu yapmasını emretmek yerine, aynı şeyi yapmaya teşvik etmek için daha az yüksek sesle konuşmak anlamına gelir.



Odaklandığı sürece çocuğun hızlı ya da yavaş olması önemli değildir. Montessori pedagojisi, her çocuğun ritmine saygı duyulmasını vurgular ve çocukları bu niteleyiciye kilitleme riskine rağmen (yavaşsınız, hızlısınız) çocukların üzerine etiket koymamayı önerir. Maria Montessori, herkesin hızının günün saatine, aktiviteye, gelişimlerinin farklı dönemlerine bağlı olarak değişebileceğini ve çocukların öğrenmesinin çok hızlı gerçekleştiğini ekler.



Montessori Eğitiminde Öğrenme Nasıl Olmalı?



Deneyimle öğrenme, prensibin temelini oluşturur. Soyutlama aktarılamaz. Bu, Montessorian yansımasının dayandığı varsayımdır. Kavramları uygun hale getirmek için çocuğun beş duyusu ile somut ve somut bir şekilde manipüle etmesi gerekir. Burada da yine uygun ekipmanın kullanılması gerekir.



Bazı etkinlikler küçük gruplar halinde sunuluyorsa, çoğu bireysel olarak yapılır, böylece çocuklar kavramları kişisel bir şekilde uyarlar.



Maria Montessori'ye göre, çocuk potansiyel olarak iyidir ve öyle kalması için ona saygı duymak yeterlidir. Ona saygı duymak, onu başkalarına saygı duymaya davet ediyor ve bu nedenle onu uyumlu bir sosyal hayata hazırlıyor. Montessori eğitiminin amacı, çocuğun iç disiplini kazanmasına yardımcı olmaktır.



Montessori pedegojisi yalnızca 3 ila 12 yaş arası çocuklar için geçerlidir. Montessori pedagojisi ilköğretimi üç sınıfa ayırır. Çocuk Evi adı verilen birincisi, anaokuluna karşılık gelir ve 3-6 yaşındakilere yöneliktir.



İlkokul olarak adlandırılan ikincisi iki sınıfa ayrılır. Biri 6-9 yaş arası, diğeri 9-11 yaş arasıdır. Ancak bazı okullarda bu iki sınıf birleşerek 6-11 yaş grubu için tek bir sınıf oluşturur. Bir sınıftan diğerine geçişler esnektir ve yıl boyunca yapılabilir, bu nedenle Montessorianlara göre çocuğun ritmine olabildiğince gruba alınması gerektiğini savunur.



6 yaşından önce çocuklar Montessori pedagojisine uyum sağlamakta zorluk çekmiyor gibi görünüyor, ancak klasik sistemi deneyen daha büyük çocuklar için bu daha karmaşık olabilir. Daha az pasif ama aynı zamanda daha az çerçeveli olarak, kendilerine aniden tanınan özgürlüğü yönetmekte ve öz disiplin ilkelerini benimsemekte zorluk çekebilirler.