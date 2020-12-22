Otizm Nedir? Çocuklarda Otistik Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Otizm spektrum bozuklukları bu nedenle gelişimsel bozukluklardır. Ancak bu, otizmi olan çocukların veya yetişkinlerin gelişmediği anlamına gelmez.



Otizm Nedir?



Otizm nedir? Bilmeniz gereken ilk şey, otizm bir hastalık değildir. Grip veya gastroenteriti yakalanabileceğimiz için otizmi yakalanamıyoruz. Otistik doğuyoruz ve öyle kalıyoruz.



Otizm 3 tip semptomla karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. Bunlar dil ve iletişim bozuklukları, davranışsal ve duyusal bozukluklar ve bozukluklar sosyalleşmedir. Son yıllarda kendi potansiyellerine bağlı olarak birçok şey öğrenebilecekleri gösterilmiştir. Bu bozuklukların özellikleri kişinin gelişimi sırasında hem doğası hem de yoğunluğu, hatta yetişkinlikte bile değişebilir.



Sosyal etkileşim kurma ve iletişim kurma yeteneğindeki değişiklikler ve davranış anormallikleri, özellikle de değişime isteksizlik ve davranışları veya konuşmaları tekrarlama eğilimi olarak tezahür ederler. İlgili kişiler genellikle kendi iç dünyalarında izole görünürler ve belirli duyusal tepkiler gösterirler.



Çocuklarda Otistik Neden Olur?



Bugün otizmin nedenlerinin bir yandan çevresel faktörlere, diğer yandan genetik faktörlere ve hatta bu iki faktörün bir karışımına bağlı olduğu konusunda fikir birliği var.

Bilimsel literatürde otizmin nedenlerini açıklamaya yönelik çeşitli girişimler var bazıları onaylandı, diğerleri umut verici düzeydeler.



Otizmin nedenlerinin çevresel faktörleri özellikle doğum koşullarının yanı sıra hastalıklar, psikoaktif maddeler (alkol, uyuşturucu vb.) ve hatta gebelik sırasında annenin ortamında bulunan ürünlerle ilgilidir.



Bazı otizm vakalarında, dahil olan sinir sistemi gibi görünmektedir. 1960'lardan beri bu yönde araştırmalar yapılmıştır ve otistik bir bozukluğa neden olabilen fenilketonüriyi (gıda kaynaklı bir metabolik bozukluk) ortaya çıkarmıştır. Birçok çalışma, hamilelik sırasında kızamıkçık geçiren ve otizmli çocuk sahibi anneler arasında bağlantı kurmuştur.



Son yıllarda yapılan çok sayıda çalışma göz önüne alındığında, otizmin nedenlerini açıklamak söz konusu olduğunda genetik faktör artık göz ardı edilemez. Bir ailede veya bir soyundan veya kardeşlerden birinden otistik bir çocuğa sahip olma riski, rastgele alınan bir aileye göre 25 kat daha yüksektir.



Otizmin Belirtileri Nelerdir?



Otizmin belirtileri şu şekildedir.

Dil ve İletişim Bozuklukları: Etkilenen çocuk iletişim kurmakta güçlük çeker, kendini onomatopoeia yoluyla ifade eder, cümle parçalarını tekrarlar, okuyamaz veya yazamaz.

Davranışsal ve Duyusal Bozukluklar: etkilenen çocuk sinirlenir, tekrarlayan hareketleri vardır, tuhaflıklar gösterir, yüksek seslerden nefret eder veya sever, ekranlara yapışır.

Sosyalizasyon Bozuklukları: Otistik çocuk sosyal temas aramak değil, o başkalarına ulaşmak için olacak yoktur, o yalnızlık ve huzur takdir, o zorluk yetiştirilmesi dostluklar var.

Otizmden etkilenen çocuklar ve yetişkinler sıklıkla mide rahatsızlıklarından (mide ağrıları, gastrit ...) muzdariptir.

Otizmin nedenleri, tıp camiasında bunların çoklu ve kökeninin organik olduğunu düşünmek için bir fikir birliği ortaya çıkmış olsa bile, hala tam olarak anlaşılamamıştır. Aslında otizm, psikolojik veya ilişkisel zorlukların değil, nörobiyolojik bir bozukluğun ifadesidir; özellikle anne-çocuk ilişkisindeki bir disfonksiyondan kaynaklanmamaktadır. Bu nedenle, genetik unsur, tam etkisini ölçmek zor olsa da otizmin başlangıcında önemli bir rol oynar.



Otizmin Tedavisi Var mıdır?



Otizm, kan testi veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) testi ile tespit edilemez. Öte yandan, vakaların yaklaşık% 10'unda genetik bir analiz tanıya katkıda bulunabilir.



Bugüne kadar hiçbir ilaç tedavisi otizmi tedavi etmedi. Bununla birlikte, bazı ilaçlar, epilepsi gibi sıklıkla OSB ile ilişkili durumları tedavi etmek için kullanılır.



Otizmin teşhisi, pratisyen hekim veya çocuk doktoru ile başlar. İlk tarama değerlendirmesi sırasında, doktor semptomları değerlendirmek için iki referans tıbbi metin kullanacaktır. Bunlar çocuk ve bozukluğun ciddiyetidir. Ardından işlevsel değerlendirmeler gelir. Çocuğun davranışı gerçek bir durumda profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından değerlendirilir. Bu gözlemlerin sonunda otizmin teşhisi belirlenir.



Ne yazık ki otizmi iyileştirmek (şu anda) mümkün değil. Fakat otistik bireyleri iyi bir eğitimler hayata kazandırmak mümkündür.