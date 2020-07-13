Robotik kodlama nedir? Çocuklarda robotik kodlama eğitimi neden önemlidir?

Peki nedir bu robotik kodlama? Öncelikle kodlama ne demek onu açıklamakta fayda var. Herhangi bir robotun, bu bir mikrodalga makinesi bile olabilir, okuyabileceği yazılı talimatlara kodlama diyoruz. Çeşitli sensörler yardımı ile çevresindekileri algılayabilen ve algıladığı durumu yorumlayıp karar veren aygıtlara yani robotlara özel bir sistemle yazılan bu talimatları yani kodları gönderme süreci robotik kodlama olarak adlandırılıyor.

Robotik kodlama neden önemlidir?

Günümüz artık yepyeni teknolojilerin ve yeniliklerin karşımıza çıktığı bir çağ. Robotik kodlama da günümüzün yanı sıra geleceğin teknolojisi olarak oldukça önemli. Erken yaşta robotik kodlama ve teknikleriyle tanışmak çocuğunuzun öncelikle çağa ayak uydurmasına yardımcı olacaktır. Bunun dışında analitik düşünme becerilerini geliştiren bir süreç olacaktır. Olayları algılama ve eleştirme gibi yetenekleri gelişirken üretken ve yeniliklere hakim olmasına da katkı sağlayabilir.

Tüm bunların yanı sıra takım çalışması ve paylaşma duygularını gelişecek, grup çalışması yapmak da sorumluluk duygusunu ilerletecektir. Ortaya çıkan çalışmalar özgüvenini artırmaya ve kendiyle ilgili doğru karar vermesine de yardımcı olabilir.