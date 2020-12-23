Siyatik Ağrısı Nedir, Nasıl Geçer? Siyatik Ağrısına Evde Ne İyi Gelir?

Siyatik adı verilen hastalık, insanların günlük hayatlarını olumsuz bir şekilde etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Siyatik sinirlerinde hasar olan insanlar, bacak ve bel bölgelerinde aşırı seviyelerde ağrı hissederler ve bu ağrılardan kurtulabilmek için yapabildikleri tüm yöntemleri denerler.



Siyatik Ağrısı Nedir, Nasıl Geçer?



Siyatik, vücutta bulunan bir sinir adıdır. Bu sinirin geçmiş olduğu bölgelerde kişiye huzursuzluk verecek kadar şiddetli bir şekilde etkisini gösteren ağrılara siyatik ağrısı adı verilir. Siyatik ağrı rahatsızlığı, sırtın alt taraflarından itibaren kalça ve iki bacaktan aşağıya doğru inen sinirler boyunca meydana gelen ağrıları ifade etmektedir. Karakteristik olarak siyatik, vücudun sadece bir bölümünü etkilemektedir.



Genellikle omurganın üzerinde fıtıklaşmış olan bir diskin ya da kemiğin sinirleri sıkıştırması sebebi ile oluşan ağrıdır. Siyatik ağrısı, aynı zamanda etkilenmiş olan bacakta uyuşmalara sebep olabilmektedir.



Siyatik ile ilişkilendirilmiş olan ağrıların bazıları oldukça şiddetli olabilmektedir. Birçok durumda birkaç hafta süren konservatif tedavi ile ağrı semptomları giderilebilmektedir. Çok şiddetli nükseden ağrılarda ise altı hafta süren tedavi sonrasında ameliyat edilmesi ile sinir üzerindeki ağrıların azaltılması sağlanmaktadır.



Siyatik Ağrısına Evde Ne İyi Gelir?



1. Sarı Kantaron: Birçok bitki ve yağları, siyatik ağrısını ve iltihabını azaltabilmektedir. Sarı kantaron yağının özelliklerinden birisi olan iltihap giderme sebebi ile ağrı oluşan bölgeye gün içerisinde 2 ila 3 kez tatbik edilmelidir. Ağrı hafifleyecektir.



2. Kayropratik: Siyatik ağrısı çeken insanlar, ağrı semptomlarından kurtulabilmek için karyopratik yani elle ağrı yöntemine yönelmektedir.



3. Spor: Siyatik ağrıları çeken kişiler için hareket halinde olmak bir işkence gibi olsa da, iyileşme süresinin hızlanmasını sağlamak amacı ile spor yapmak gereklidir. Diğer tüm fiziksel rahatsızlıklarda da olduğu üzere vücudun hareketini sağlayarak kan dolaşımının dengelenmesi sağlanır ve bu sayede oluşabilecek iltihapları da engellemek mümkün hale gelmektedir. Bunun için aşırı bir spor yapmaya gerek yoktur. Her gün 20 dakika yürüyüş yapmak yeterli olacaktır. Yüzmek de spor faaliyetleri içerisinde iyi bir seçenektir.



4. Uyku: Yeterince uyku uyumak en önemli tedavi yöntemlerindendir. Uyurken kaslar gevşer ve sinirlerin güçlenmesi sağlanır. Sert yataklarda uyumayı da tercih edebilirsiniz. Yatağınız, sırtınızın dik duracağı şekilde düzenlenmelidir.



5. Yoga: Yoganın kasları güçlendirici bir etkisi vardır. Kan akışını hızlandırarak vücuda esneklik katar. Yoganın siyatik ağrısına iyi geldiği bilinmektedir. Yoga ile ilgili maalesef bilimsel bir çalışma yoktur.



6. Fizyoterapi: Esneme hareketleri yaparak bel ve eklemlerinizde olan ağrılardan kurtulmak mümkündür. Fizyoterapistin önermiş olduğu egzersizler mutlaka düzenli bir şekilde yapılmalıdır.