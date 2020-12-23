Spina Bifida Nedir, Belirtileri Nelerdir? Spina Bifida Tedavi Edilebilir Mi?

Spina bifida, uterus yaşamının ilk 4 haftasında, hamileliğin en başında, annenin hamile olduğunu bile bilmediği bir zamanda ortaya çıkan bir malformasyondur.



Spina Bifida Nedir?



Spina bifida, fetüsün gelişiminin erken dönemlerinde ortaya çıkan bir tür kusurdur. Beynin ve omurganın veya tek başına omurganın rahimde normal olarak gelişmediği bir nöral tüp defektir.

Malformasyonun ciddiyetine göre farklılaşan üç tür spina bifida vardır.



Bunlardan birincisi miyelomeningosel, en ciddi form; omurgadaki bir açıklıktan omuriliğin ve zarlarının çıkması ile karakterize edilir. İkincisi meningosel, sadece meninksler çıkıntı yapar. Sonuncusu ise spina bifida occulta, en hafif form; omurlardaki yarık deri ile kaplıdır. Çoğu zaman bu malformasyonlar sırtın alt kısmında veya kalça hizasında yer alır.



Spina Bifida Nedenleri Nedir?



Spina bifida'nın kesin nedeni bu güne kadar bilinmemektedir. Gebe kaldıktan sonraki ilk 2 ayda bir hata meydana gelir, ancak uzmanlar kesin nedenini bilmiyorlar. Düşük folik asit (bir B vitamini) seviyesine sahip kadınların nöral tüp kusurlu çocukları doğurma olasılığının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Araştırmacılar, fetüsteki genlerin omurganın oluşumunu kontrol ettiği zamana kadar bazı gerekli kimyasal bileşenlerin eksik olduğunu düşünüyorlar.



Spina bifida neredeyse kesinlikle tek bir genden kaynaklanmamaktadır ve herhangi bir gebelikte ortaya çıkabilir; ancak, bazı insanlar hastalığa yatkındır. Bu nedenle, ailesinde nöral tüp defekti öyküsü olan kadınların böyle bir kusuru olan bir bebek doğurma riski daha yüksektir. Spina bifidalı bir çocuğu olan çiftlerin, nöral tüp defekti olan başka bir bebeğe sahip olma riski biraz daha yüksektir.

Bununla birlikte, çoğu spina bifida vakası, hastalık öyküsü olmayan ailelerde ortaya çıkar.



Spina bifida için diğer risk faktörleri arasında obezite ve kontrolsüz diyabet bulunur.



Spina Bifida Belirtileri Nelerdir?



Spina bifidalı çoğu insan, genellikle alt vücutta bir dereceye kadar felç geçirir ve dolaşmak için tekerlekli sandalyeye veya başka türden yardımlara ihtiyaç duyar. Felç doğası, omurgadaki yaralanmanın yeri ve şiddetine bağlıdır.



Çocuğun sırtüstü normal şekilde uzanmasını engelleyen çok fazla omurilik kemeri içerirler. Bazen omurganın kemikleri (omurlar) veya diğer eklemler belirli bir pozisyonda, genellikle bükülmüş (bükülmüş) bir pozisyonda sıkışır. Yumru ayak ve kalça çıkığı diğer yaygın doğum kusurlarıdır.



Spina bifida durumunda, bağırsakların ve mesanenin işleyişini kontrol eden sinirler sıklıkla hasar görerek şiddetli kabızlık veya inkontinans gibi çeşitli sorunlara ve sık enfeksiyonlara neden olur. Yıllar geçtikçe, böbrekler üzerindeki büyük baskı böbrek yetmezliğine ve ölüme neden olabilir.



Spina Bifida Tedavisi Edilebilir mi?



Spina bifida'nın tedavisi yoktur ve hasar görmüş sinirleri onarmak veya merkezi sinir sistemini yeniden inşa etmek için hiçbir şey yoktur. Spina bifida kendi başına ilerleyici bir hastalık olmasa da, hidrosefali gibi bazı komplikasyonları giderek daha da kötüleşebilir. Çoğu insanda lezyon doğumdan hemen sonra iyileşir ve durumun kendisi için başka bir tedavi yoktur.



Kafatasının içinden vücudun başka bir bölümüne (genellikle karın), beyin omurilik sıvısının boşaltılabileceği ve güvenli bir şekilde yeniden emilebileceği bir geçit açılır. Bu müdahale genellikle çocuğun hayatını kurtarır. Büyüdükçe, spina bifidalı çocukların bazıları artık kurşuna ihtiyaç duymayabilir