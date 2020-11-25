Süt yapan yiyecekler ve içecekler nelerdir? Anne sütünü arttırıcı besinler listesi

Emzirmek de yeni anne olmuş bir kadının bebeği ile paylaştığı en özel zamanlardır. Bu zamanı keyifli ve sağlıklı geçirmek de oldukça önemli. Acaba bebeğim doyuyor mu?, Sütüm yetecek mi? gibi sorular hep kafayı kurcalamaya devam eder.

Bu dönemde uzmanların önerdiği süt artırıcı birçok besin bulunuyor. Bunlardan önce tabii ki annenin psikolojik durumu ve kendine ne kadar iyi baktığı da önemli konulardan biri.

Sakin ve mutlu olmak, iç huzurunu sağlamak, iyi uyumak ve dinlenmek anne sütünü artıran en önemli kurallardır. Düzenli aralıklarla emzirmek de sütü artıran bir diğer etkendir. Doğru emzirme pozisyonu, bebeğin memeyi iyi kavrayarak biriken sütü iyice emmesi de sütü artırabiliyor.

Şimdi gelelim anne sütünü artıran yiyecek ve içeceklere…

Sütü atılan en önemli besin sudur. Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketmek sütünüzü çoğaltan en önemli şeydir. Uzmanlara göre 2-3 litre su tüketimi yeterli oluyor.

Yeterli protein tüketilmesi gerekiyor. Bunu hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklardan almalısınız. Bitkisel olarak ıspanak, brokoli, patates ve taze fasulye tercih edebilirsiniz.

Baklagiller de önemli besinler arasında yer alıyor. Kuru fasulye, yeşil mercimek ve nohut tercih ederek sütünüzü bollaştırabilirsiniz. Yalnız gaz yapmaması için pişirme tekniğine dikkat etmenizde fayda var.

Kayısı, kuru incir, hurma, yulaf, havuç, su, yumurta, sarımsak, somon balığı, susam gibi yiyecekler anne sütünü artırıyor.

Vitamin bakımında yüksek değere sahip karalahana, kırmızı pancarı da bolca tüketebilirsiniz.

Sebze ve meyve tercih ederken en önemli konu mevsiminde olmalarıdır. Hormonlu ve kimyasal maddeler eklenmiş besinler tüketmek sağlıklı olmayacaktır.

Çiğ kuru yemişler de besleyici yönleriyle süt üretimine destek verebilir.

Emziren bir annenin süt üretimini arttırmak dışında sağlığı da oldukça önemlidir. Bunun için emzirme süresince kemikler ve diş sağlığı için kalsiyum almak gerekiyor. Bunun için süt, peynir, yoğurt gibi kalsiyum desteği sağlayacak besinler tüketilmelidir.

Çeşitli baharatlar da süt çoğaltmak için gereken besinler listesine eklenebilir. Özellikle siyah susam, kimyon, rezene, keten tohumu yağı, susam yağı bu listede yer alıyor.

ÖNEMLİ NOT: Şeker içeren besinlerin süt üretimini artırdığı söylense de bu yanlış bir bilgidir. Tatlı ihtiyacını meyve ve sütlü tatlılarla gidebilirsiniz.