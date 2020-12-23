Süt Yapan Yiyecekler Ve İçecekler Nelerdir? Anne Sütünü Arttırıcı Besinler Listesi

Anne sütü bebeklerin kemik gelişimi ve büyümesi için oldukça önemlidir. Düzenli olarak anne sütü tüketen bebeklerin tüketmeyen bebeklere oranla bağışıklık sistemi daha güçlü çalışmaktadır. İlk altı ayın yalnızca anne sütü ile geçirilmesi bebeğin sağlığı için çok önemlidir. Bu nedenle annenin devamlı olarak süt yapıcı besinler tüketmesi önerilmektedir.



Süt Yapan Besinler Nelerdir?



Süt yapan yiyecekler bebeğin yeterli miktarda süt almasını sağlamaktadır. İlk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenen bebeklerde daha güçlü bağışıklık sistemi ve kemik gelişimi görülmektedir. Süt yapan yiyeceklerin başında kuru incir, ısırgan otu, rezene, fesleğen, nane, bulgur ve susam yer almaktadır. Bu besinlerin emzirme süresi boyunca tüketilmesi, sütün artmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda hazmı kolaylaştıran bu besinler, kabızlık sıkıntısının da ortadan kalkmasına yardımcı olur.



Kayısı, gün kurusu, kuru incir, kuru üzüm, siyah üzüm, yumurta, somon balığı ve havuç gibi besinler annelerin emzirme süresi boyunca devamlı olarak tüketmesi gereken besinlerdendir. Bu besinler hem annenin hem de bebeğin tüm vitamin ve mineral ihtiyaçlarını gidermektedir. Özellikle yulaf, son zamanların en popüler besinlerinden biri olarak bol miktarda süt yapan besleyici besinlerden biridir. Bunun yanı sıra hurma ve yeşil yapraklı bitkiler de anne sütünü yüksek oranda arttırmaktadır.



Süt Yapan İçecekler Nelerdir?



Süt yapan yiyeceklerin yanı sıra içecekler de oldukça önemlidir. Annelerin emzirme süresince tükettikleri besinler oldukça önemlidir. Bebeğin gelişimine özen gösteren anneler, süt verme süresi boyunca bitki çayları içmektedir.



Bu çayların başında rezene, hem bebeğin sakinleşmesi hem de annenin sütünün artması için oldukça faydalıdır. Isırgan otunun kaynatılarak nane ile birleştirilmesi sonucunda tüketilen bu çay ise anne sütünü arttıran içeceklerin başında yer almaktadır. Bunun ile birlikte kuşburnu, yeşil çay, kayısı çayı anne sütünü arttırmaktadır.



Anne Sütünü Arttırıcı Besinler Listesi Nelerdir?



Anne sütünü arttırıcı ve bebeğin gelişimini olumlu yönde etkileyen besinler başında yeşil yapraklı sebzeler gelmektedir. Hazmı kolay olan bu sebzeler arasında kabak, lahana, pancar, ıspanak ve pırasa gelmektedir. Vitamin açısından oldukça faydalı olan bu besinler aynı zamanda doğum kilolarının da sağlıklı şekilde atılmasına yardımcı olmaktadır.



Bunun yanı sıra, dut kurusu, kayısı, kuş üzümü, yaban mersini, kimyon, sarımsak, dereotu süt yapısı besinler listesinde yer almaktadır. Havuç, yumurta, karadut, zencefil, nane, çörekotu, laktozsuz süt, annenin süt miktarını arttıran besinler arasında olup düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir.