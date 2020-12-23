Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Çocuğa Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Verilmelidir?

Çocuğun çocukluğu boyunca geçmesi gereken aşamalar çoktur ve bazıları diğerlerinden daha karmaşıktır. Bunların başında da tuvalet eğitimi gelir.



Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?



Temizlik dönemi birçokları için endişe verici bir aşamadır. Endişeleri ve soruları gündeme getiriyor: Hangi yaşta tuvalet eğitimine başlıyorsunuz? Çocuğumun hazır olup olmadığını nasıl anlarım? Çocuğum neden lazımlığa gitmeyi reddediyor? Birçoğu kendilerine bu soruları soruyorlar ve bahsedilmeyen diğerleri gibi, bu oldukça normaldir! Herkes çocuğu veya bakımı altında olan kişi için en iyisini ister, uygun ve mümkün olan en faydalı şekilde hareket etmek isteriz.



Ebeveynlerin çocukla tuvalet eğitimine başlama yaşı ve çocuğun lazımlığa geçmesi için uygun görüldüğü yaş zamanla değişmiştir. Tuvalet eğitimini almaya hazır olma, çocuğun yaşına göre belirlenmemelidir. Çocuk merkezli yaklaşımın savunduğu gibi, çocuk bunun yerine fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olmalıdır. Ebeveynler, birkaç ay boyunca her gün bu görevde dikkatli ve sabırlı olmalıdır.



Ebeveynler ve eğitimciler tuvalet eğitimi sürecine zaman ayırmaya ve tüm aile için uygun düzenlemeler yapmaya hazırlıklı olmalıdır. Bu süreç çocuğun hayatının stresli bir döneminde (örneğin taşındıktan sonra veya yeni bir bebeğin doğmasıyla) yapılmamalı ve ebeveynler ortaya çıkabilecek kaçınılmaz kazalara karşı duygusal olarak hazırlıklı olmalıdır.



Çocuğa Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Verilir?



İlk aşamalarda tuvalet yerine lazımlığı kullanmanız önerilir çünkü çocuk orada kendini daha güvenli ve sabit hisseder. Lazımlık ayrıca çocuğun en iyi biyomekanik duruşu benimsemesini sağlar.

Başlangıçta, çocuğun lazımlığa tamamen giyinik olarak oturması teşvik edilir. Islak bez çıkarıldıktan sonra lazımlığa oturabilir. Lazımlığın işlevini göstermek için kirli çocuk bezini lazımlığa yerleştirmek faydalı olabilir. Daha sonra çocuk günde birkaç kez lazımlığa götürülebilir ve bez olmadan birkaç dakika orada oturması istenebilir.



Son olarak, bir rutin oluşturmak için gün içinde belirli zamanlarda (örneğin uyandıktan sonra, yemeklerden veya atıştırmalardan sonra ve şekerleme ve yatmadan önce) lazımlığa oturtulur. Bu yöntemle çocuk birkaç hafta içinde mesanesini ve bağırsaklarını kontrol etmeyi öğrenebilir.



Çocuk lazımlıkta oturmakla ilgilendiğini ifade eder etmez övülmelidir. Olumlu pekiştirme kullanılabilir ancak maddi ödüllerden kaçınılmalıdır. Teşvik ve destek, en ilgili pekiştirme teknikleridir.



Tüm bu eğitimleri çocuk 18 ayını doldurduktan sonra başlayabilirsiniz. Doğru zamanı tam olarak öğrenebilmek için ise doktorunuzla çocuğun gelişimi hakkında konuştuktan sonra karar verebilirsiniz.



Çocuk Tuvalet Eğitimini Reddediyorsa Ne Yapmak Gerekir?



Tuvalet eğitiminde organik başarısızlık nedenleri nadirdir. Başarısızlığın en makul açıklaması, çocuğun hazır olmamasıdır. Bu durumda, ebeveynlerin tuvalet eğitimi girişimleri boşuna olacaktır. Ebeveynlere, çocukla ilişkiyi ve çocuğun kişisel imajını bozan ve bu öğrenmeye yönelik ilerlemeyi geciktirebilecek "lazımlık savaşlarına" girmemeleri tavsiye edilmelidir.



Bir çocuk tuvalet eğitimini reddederse, süreci bir ila üç ay kesmek daha iyidir. Böylece ebeveyn ve çocuk arasında güven ve işbirliği yeniden sağlanabilir. Çoğu çocuk daha sonra tuvalet eğitimine başlamaya hazırdır. Bununla birlikte, tekrarlanan girişimler başarısız olursa veya çocuk dört yaşın üzerindeyse, genel veya gelişimsel bir çocuk doktoruna görünmek gerekebilir.



Kabızlık, bir çocuğun tuvalet eğitimine açıklığını zorlaştırabilir. Çocuk dışkıyı ağrıyla ilişkilendirebilir ve deneyimden mümkün olduğunca kaçınmaya çalışabilir. Diyet değişiklikleri, sorunu hafifletmenin ilk adımıdır ve laksatifler veya dışkı yumuşatıcıların kullanımı da düşünülebilir. Kabızlık tedavisinin daha kapsamlı bir incelemesi bu belgenin kapsamı dışındadır.



Özel ihtiyaçları olan bir çocuğu lazımlıkta eğitmek için en iyi zamanı belirlemek, diğer çocuklar kadar önemlidir. Lazımlık alma aşamaları tüm çocuklar için aynı olsa da, doktor, özel ihtiyaçları olan çocuğun öğrenmede nasıl yavaşladığını değerlendirmelidir.



Tuvalet eğitimi süreci yıllar içinde ve farklı kültürler içinde çok değişiklik gösterebilmektedir. Doğru zaman için çocuğunuzu gözlemleyin.