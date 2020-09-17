Zona nedir, bulaşıcı mıdır?

Zona, suçiçeğinden farklı olarak yüz, boyun, sırt, kalça ve gövde gibi tek bir alanda görülür.

Zonanın nedenleri nelerdir?

Çocukluk döneminde geçirildiği bilinen suçiçeği virüsü, bu hastalık geçirildikten sonra sinir köklerine yerleşip uyumaya başlar. İlerleyen yıllarda vücutta bir zayıflık gördüğünde de zona olarak ortaya çıkar. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı grip, idrar yolu enfeksiyonu, kanser gibi hastalıklardan sonra da ortaya çıkabilen bu hastalığın birçok nedeni olabilir.

Zonanın belirtileri nelerdir?

-Cilt üzerinde kırmızı lekeler şeklinde görülür.

-Bu lekeler zamanla içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşebilir.

-Ciltte çıkacağı yerde önce kaşınma, yanma, batma ya da karıncalanma hissedilir.

-Baş ağrısı

-Halsizlik

-Karın ağrısı

-Yorgunluk

-Baş dönmesi

-Mide yanması

-Ateş ve titreme

Zona bulaşıcı mıdır?

Bu hastalık hem bulaşıcıdır hem de değildir diyebiliriz. Çünkü zona henüz sulu aşamadayken daha önce su çiçeği geçirmemiş kişilere su çiçeği hastalığı olarak bulaşabilir. Çünkü iki hastalığında temelindeki virüs aynıdır.

Zonanın tedavisi nasıl olur?

Zona geçiren hastaların öncelikle dinlenmesi, sağlıklı beslenmesi ve bol su içmesi önerilir. Bunun dışında ilaç tedavisi en çok tercih edilen tedavi yöntemidir. Ağrı kesiciler, antidepresanlar ve çeşitli kremler de uzmanlar tarafından önerilebilir.