Arapsaçı oyunu nedir, nasıl oynanır?

Arapsaçı oyunu en az üç kişiyle oynanan bir oyunmuş. Oyunun tek malzemesi yün ip. Bu ipin bir yumak olması gerekiyormuş.

İlk önce oyuncular daire şeklinde diziliyormuş. İlk oyuncu yumağın ucundaki ipi tutarak yumağı başka bir oyuncuya atıyor, sonra diğer oyuncu bir diğerine atıyormuş. Böylece yün ip birbirine dolaşmaya başlıyormuş.

Oyunun ikinci aşamasında oyuncular yaptıkları düğümü açmak için tekrar birbirlerine atmaya başlıyor, ip tamamen açılınca da oyun bitiyormuş.