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    HaberlerEğlence Haberleri Ayakkabı kutusundan akvaryum yapalım!
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    26.01.2021 - 12:16 |

    Ayakkabı kutusundan akvaryum yapalım!

    “Denize gidemezsek, o bize gelir!” dedik ve içi balıklarla dolu bir akvaryum yapmaya karar verdik. Hadi, malzemelerimizi hazırlayarak işe başlayalım.

    Ayakkabı kutusundan akvaryum yapalım!

    İhtiyacın olan malzemeler

    Ayakkabı kutusu

    Renkli el işi kağıtları

    İp

    Yapıştırıcı

    Renkli kalemler

    Yapılışı

    1. Öncelikle ayakkabı kutusunun her yerini mavi el işi kağıdı ile kaplamalısın.

    2. Kutunun üst kısmından aşağı sarkacak şekilde ipler yapıştırmalısın.

    3. Kağıtlara çeşitli deniz canlıları çizip kesmeli ve onları renklendirmelisin.

    4. Renklendirdiğin balıkları iplerin ucuna asmalısın.

    5. Kutunun alt kısmına dilersen küçük taşlar, renkli simler ya da boncuklar koyabilir akvaryumunu canlandırabilirsin.

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