26.01.2021 - 12:16 |
Ayakkabı kutusundan akvaryum yapalım!
“Denize gidemezsek, o bize gelir!” dedik ve içi balıklarla dolu bir akvaryum yapmaya karar verdik. Hadi, malzemelerimizi hazırlayarak işe başlayalım.
İhtiyacın olan malzemeler
Ayakkabı kutusu
Renkli el işi kağıtları
İp
Yapıştırıcı
Renkli kalemler
Yapılışı
1. Öncelikle ayakkabı kutusunun her yerini mavi el işi kağıdı ile kaplamalısın.
2. Kutunun üst kısmından aşağı sarkacak şekilde ipler yapıştırmalısın.
3. Kağıtlara çeşitli deniz canlıları çizip kesmeli ve onları renklendirmelisin.
4. Renklendirdiğin balıkları iplerin ucuna asmalısın.
5. Kutunun alt kısmına dilersen küçük taşlar, renkli simler ya da boncuklar koyabilir akvaryumunu canlandırabilirsin.