Çatlak patlak oyunu nasıl oynanır?
Çatlak patlak, bir sokak oyunu olsa da yaz-kış açık ya da kapalı tüm alanlarda oynayabileceğin bir oyun. Üstelik tekerlemesi de diline dolanacak, buna eminiz.
Bu oyunu oynamak için öncelikle en az iki kişiye ihtiyaç var. Eğer iki kişi oynarsanız karşılıklı ayakta durup birbirinize dönün. Her bir elini karşındaki oyuncunun elinin üstüne koymalısın. Bir elin onu elinin üstünde, diğeri altında kalmalı.
Kalabalık oynarsanız da öncelikle yan yana dizilmelisiniz. Bunu yaparken her oyuncu elini soldaki oyuncunun elinin üstüne sağdakinin altına koyarak dizilmeli.
Oyuncular yerini aldıktan sonra aşağıdaki eğlenceli tekerlemeyi söylemelisiniz.
Çatlak patlak
Yusyuvarlak
Kremalı börek
Sütlü çörek
Çek dostum çek
Arabanı yoldan çek
Çek çek amca
Burnun kanca
Al sana bir bulmaca
Bulmaca kaç parça
Veriyorum 5 parça
Bir, iki, üç, dört, beş.
Son kelime söylendiğinde eline vurulan kişi elini çekmeli. Eğer çekemez ve diğer oyuncu eline vurursa eline vurulan kişi elenir ama vuramazsa vuramayan oyuncu elenir. İki kişi oynandığında 10 puana ulaşan kazanır. Kalabalık oyunda ise eleme yöntemiyle oynanır. Eline vurulmadan oyunu tamamlayan kazanır.