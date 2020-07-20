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    HaberlerEğlence Haberleri Çatlak patlak oyunu nasıl oynanır?
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    20.07.2020 - 17:30 |

    Çatlak patlak oyunu nasıl oynanır?

    Çatlak patlak, bir sokak oyunu olsa da yaz-kış açık ya da kapalı tüm alanlarda oynayabileceğin bir oyun. Üstelik tekerlemesi de diline dolanacak, buna eminiz.

    Çatlak patlak oyunu nasıl oynanır?

    Bu oyunu oynamak için öncelikle en az iki kişiye ihtiyaç var. Eğer iki kişi oynarsanız karşılıklı ayakta durup birbirinize dönün. Her bir elini karşındaki oyuncunun elinin üstüne koymalısın. Bir elin onu elinin üstünde, diğeri altında kalmalı.

    Kalabalık oynarsanız da öncelikle yan yana dizilmelisiniz. Bunu yaparken her oyuncu elini soldaki oyuncunun elinin üstüne sağdakinin altına koyarak dizilmeli.

    Oyuncular yerini aldıktan sonra aşağıdaki eğlenceli tekerlemeyi söylemelisiniz.

    Çatlak patlak
    Yusyuvarlak
    Kremalı börek
    Sütlü çörek
    Çek dostum çek
    Arabanı yoldan çek
    Çek çek amca
    Burnun kanca
    Al sana bir bulmaca

    Bulmaca kaç parça

    Veriyorum 5 parça

    Bir, iki, üç, dört, beş.

    Son kelime söylendiğinde eline vurulan kişi elini çekmeli. Eğer çekemez ve diğer oyuncu eline vurursa eline vurulan kişi elenir ama vuramazsa vuramayan oyuncu elenir. İki kişi oynandığında 10 puana ulaşan kazanır. Kalabalık oyunda ise eleme yöntemiyle oynanır. Eline vurulmadan oyunu tamamlayan kazanır.

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