Çatlak patlak oyunu nasıl oynanır?

Bu oyunu oynamak için öncelikle en az iki kişiye ihtiyaç var. Eğer iki kişi oynarsanız karşılıklı ayakta durup birbirinize dönün. Her bir elini karşındaki oyuncunun elinin üstüne koymalısın. Bir elin onu elinin üstünde, diğeri altında kalmalı.

Kalabalık oynarsanız da öncelikle yan yana dizilmelisiniz. Bunu yaparken her oyuncu elini soldaki oyuncunun elinin üstüne sağdakinin altına koyarak dizilmeli.

Oyuncular yerini aldıktan sonra aşağıdaki eğlenceli tekerlemeyi söylemelisiniz.

Çatlak patlak

Yusyuvarlak

Kremalı börek

Sütlü çörek

Çek dostum çek

Arabanı yoldan çek

Çek çek amca

Burnun kanca

Al sana bir bulmaca

Bulmaca kaç parça

Veriyorum 5 parça

Bir, iki, üç, dört, beş.

Son kelime söylendiğinde eline vurulan kişi elini çekmeli. Eğer çekemez ve diğer oyuncu eline vurursa eline vurulan kişi elenir ama vuramazsa vuramayan oyuncu elenir. İki kişi oynandığında 10 puana ulaşan kazanır. Kalabalık oyunda ise eleme yöntemiyle oynanır. Eline vurulmadan oyunu tamamlayan kazanır.