Çelik çomak oyunu nasıl oynanır? Evde çelik çomak oyunu nasıl oynanır?

Çelik çomak oynamak için açık bir alana ihtiyacın var öncelikle. Sonrasında iki büyük taş bulmalısın. Bu taşları aralarında aralık kalacak şekilde yan yana koymalısın. Bu iki taşın olduğu alana ocak adı veriliyormuş. Bunun dışında 15-20 santimetre ve bir metre uzunluğunda iki çubuk hazırlamalısın. Kısa olana lingri ya da çelik, uzun olana da değnek, lingra ya da çomak adı veriliyor.

Oyunu oynamak için iki kişi ya da iki grup gerekiyormuş. Grup halinde oynandığında her bir gruptan birer kişi seçiliyormuş. İkisi sırayla çelik adlı kısa çubuğu ayrı ayrı vurup ocaktan uzağa atarlarmış. Kim daha uzağa atmışsa onun grubu önce oynamaya hak kazanırmış.

Oyun üç aşamada tamamlanıyor. Bu aşamalar; birler, ikiler, üçler olarak adlandırılıyormuş.

İlk yani birinci aşamada değnek düz tutuluyor ve ocak üzerinde yatay duran çelik çubuğuna hafif bir vuruş yapılarak yükseltiliyormuş. Yükselen çeliğe sert bir vuruş yapılarak uzağa gönderilirmiş. Karşı grubun oyuncuları çeliği havada yakalarsa oyuncu yanıyormuş. Yakalayamazlarsa düştüğü yerden alıp ocağa doğru atıyorlarmış. Oyuncu değnekle ocağa düşmesini önler, uzaklaştırmaya çalışırmış. Eğer düştüğü yerle ocak arası değnek boyunda veya daha az ise oyuncu yine yanarmış. Değilse oyuncu gidip üç kez lingriye vururmuş. Bu vuruşlarda yükseltip uzaklaştırmaya çalışırmış. Üçüncü vuruştan sonra neredeyse alır ve ocağa doğru adımlarını saymaya başlarmış. Her yirmi adım bir “çul” sayılırmış. Bunu belirtmek için de ocağın yan taraflarına çul sayısınca küçük taşlar konurmuş.

İkinci aşamada değnek iki bacak arasına konur, lingri yükseltilir ve uzağa doğru atılırmış. Diğer kurallar birinci safhanın aynısıymış.

Üçüncü aşamada oyuncu yüzünü ocağa yan dönermiş. Değneği ayaklarının arkasından doladıktan sonra az çömelir ve hafif bir vuruşla lingriyi yükseltirmiş. Hemen doğrulup sopa ile hafif hafif vurmaya başlarmış. Bu vuruşların her biri bir çul sayılırmış. Gruplardan birinde 20 çul olunca oyun bitermiş. 20 çulu olan gruba “hacı nene” denir ve bu gruptakiler kazanan gruptakileri omuzlarına alıp önceden kararlaştırılan bir uzaklığa taşırlarmış. Oyun böylece sona erermiş.