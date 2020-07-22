Dansa davet oyunu nasıl oynanır?

Öncelikle kızlar ve erkekler karşılıklı dizilmeli. Erkek ve kız sayısı aynı olmalı.

Her kızın karşı takımdan kimin dans teklifini kabul edeceği önceden belirlenmeli.

Erkekler sırayla karşıdaki kız takımından birini dansa davet etmeli.

Eğer erkek takımından gelen kişi doğru kız oyuncuyu dansa davet ederse o çift yan tarafta el ele tutuşarak köprü oluşturmalı.

Eğer erkek oyuncu yanlış kişiyi dansa davet ederse reddedilir ve yerine geri döner.

Bu, tüm çiftler oluşana kadar devam eder. Sona kalan çift, oluşturulan köprünün altından geçer ve köprüyü kuran diğer oyuncular ceza olarak onların sırtına vurmaya çalışır.