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    14.01.2021 - 17:28 |

    Duvar köprü oyunu nasıl oynanır? Evde duvar köprü oyunu nasıl oynanır?

    İster evde istersen de sokakta rahatça oynayabileceğin bir oyun olan duvar köprü çok eğlenceli bir oyun. Arkadaşlarına bu oyunu öğretip çok keyifli dakikalar geçirebilirsin.

    Duvar köprü oyunu nasıl oynanır? Evde duvar köprü oyunu nasıl oynanır?

    Oyunun Kuralları

    •5 ile 9 kişi arasında oyuncu seçilir.
    •Uzun bir duvar bulunur.
    •Bir kişi ebe seçilir.
    •Ebe olan kişi diğer oyuncuları yakalamaya çalışır.
    •Yakalanan oyuncu duvara elini dayar ve köprü yapar.
    •Yakalanmayan oyuncular köprünün altından geçerek yakalanan oyuncuları kurtarmaya çalışır.
    •Bütün oyuncular yakalanınca başka biri ebe seçilir.
    •Sona kalan oyuncu isterse ebe olmaz.

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