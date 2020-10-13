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    13.10.2020 - 14:24 |

    Eski kıyafetlerimizi değerlendirelim!

    Eskimiş bir tişörtün var mı? Süper! Haydi onu al ve anlattıklarımızı uygula. Çok güzel bir alışveriş çantası yapmana yardımcı olacağız.

    Eski kıyafetlerimizi değerlendirelim!

    Eski tişörtten alışveriş çantası nasıl yapılır?

    Öncelikle şekilde gördüğün gibi tişörtünün yaka ve kol kısımlarını keserek çıkarmalısın.

    Eski kıyafetlerimizi değerlendirelim

    Sonra tişörtün alt kısmında iki santimetrelik uzunlukta şeritler kesmeli ve karşılıklı olanları birbirine bağlamalısın.

    Şimdi elindeki poşet şeklindeki tişörtün dış kısmını içe iç kısmını dışa çevirmelisin. Poşet çantan hazır.

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