İstop oyunu nasıl oynanır?

Oyuncu sayısı en az 3 olmalı. Sayı ne kadar çok olursa o kadar zevkli oluyor aslında. Öncelikle oyuncular bir daire oluşturmalı. İçlerinden biri sayışmaca ile seçilerek ebe olabilir. Ebe seçenek için aşağıdaki tekerlemeyi kullanabilirsiniz.

O piti piti karamela sepeti

Terazi lastik jimnastik

Biz size geldik bitlendik

Hamama gittik temizlendik

Şimdi, sıra geldi oyunun kurallarına. Ebe, oyunculardan birinin adını söyleyerek topu havaya atar. Top yere düşmeden adı söylenen oyuncu topu havada yakalamak zorunda. Yakaladığı anda da “istop” diye bağırır. Diğer oyuncular istop sesini duyunca oldukları yerde kıpırdamadan kalır. Ebe olan kişi elindeki topla duran oyunculardan birini vurmaya çalışır. Eğer birini vurabilirse vurduğu kişi ebe olur ve oyun aynı şekilde devam eder. Vuramazsa elinde top olan kişi ebe olmaya devam eder. Topla 3 kere vurulan kişiye bir isim takılır ve oyuna yeni adıyla devam eder.